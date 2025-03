OpenAI, která stojí za ChatGPT, letos čeká ztrojnásobení tržeb

Společnost OpenAI očekává, že v letošním roce více než ztrojnásobí tržby na 12,7 miliardy amerických dolarů, v přepočtu zhruba 294 miliard korun. Pomoci má k tomu silné postavení jejího placeného softwaru pro umělou inteligenci, uvedla s odvoláním na informované zdroje agentura Bloomberg. OpenAI stojí za populárním jazykovým modelem s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT.

Loni tržby podle zdrojů činily 3,7 miliardy USD. OpenAI očekává, že tržby budou i nadále rychle růst a že v příštím roce se více než zdvojnásobí na 29,4 miliardy USD.



Za více než dva roky od zavedení chatbota ChatGPT firma představila řadu nabídek předplatného pro běžné uživatele i firmy. Loni v září OpenAI oznámila, že se jí podařilo u placené firemní verze ChatGPT získat jeden milion uživatelů. Nedávno firma nabídla možnost ChatGPT Pro za 200 USD měsíčně s přístupem k nejpokročilejším modelům AI. Uvažuje také o zpoplatnění některých produktů AI částkou v řádu tisíců dolarů měsíčně.



Zatímco tržby prudce rostou, firma se potýká i se značnými náklady na čipy, datová centra a talenty, které potřebuje k vývoji vysoce kvalitních systémů AI. OpenAI tak neočekává pozitivní tok peněz, tzv. cash flow, až do tohoto roku, kdy by měly tržby překročit 125 miliard USD.



OpenAI je podle zdrojů Bloombergu také blízko dokončení nového kola financování, v rámci kterého by měla od japonské společnosti SoftBank Group a dalších investorů získat 40 miliard USD. Nové kolo financování by mělo firmu OpenAI ocenit na 300 miliard USD. Dalšími investory by měli být Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund a Altimeter Capital Management.

(Zdroj: Bloomberg, Patria, čtk)