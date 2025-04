Hledáte zajištění proti americké recesi a clům? Goldman Sachs radí japonský jen

očekává, že japonský jen letos vzroste na úroveň kolem 140 vůči dolaru, vzhledem k tomu, že obavy ohledně růstu ekonomiky USA a obchodních cel zvyšují poptávku po nejbezpečnějších aktivech.



Japonský jen nabízí investorům nejlepší měnové zajištění, pokud se zvýší pravděpodobnost recese v USA, uvedl Kamakshya Trivedi, vedoucí globální strategie pro devizové trhy, úrokové sazby a rozvíjející se trhy u . Pohyb na úroveň 140 by znamenal nárůst o 7 % oproti současné úrovni, čímž je prognóza banky optimističtější než mediánový odhad 145 pro konec roku podle průzkumu Bloombergu mezi analytiky.

"Jenu se obvykle daří nejlépe, když americké reálné sazby a americké akcie klesají současně," řekl Trivedi. Japonská měna "se jeví jako atraktivnější zajištění proti poklesu růstu USA než kdykoli předtím." Ale žádná shoda na tom, která aktiva budou v globální obchodní válce prosperovat, neexistuje a hedgeové fondy stále sázejí na pokles jenu z aktuálních úrovní.





Ekonomové nedávno revidovali svou prognózu americké měnové politiky na letošní tři snížení úrokových sazeb z původních dvou, protože očekávají, že Trumpova cla negativně dopadnou na ekonomiku. Banka také opět snížila svůj cíl pro index S&P 500, s odkazem na obavy ohledně růstu a cel.

Trivedi se ale domnívá, že větší hybnou silou pro dolar budou americká ekonomická data, jako je dnešní číslo o zaměstnanosti. A nedávné pohyby jeho názor podporují: jen posílil poté, co údaje o otevřených pracovních místech v USA v úterý přidaly k důkazům o postupném ochlazování trhu práce. "Pokud data o americkém trhu práce překvapí slabšími výsledky, bude to mnohem důležitější bod pro investory na devizovém trhu a obecně pro globální investory, kteří se velmi zaměřují na výhled růstu USA," uvedl. "A pro tuto obavu představuje japonský jen velmi dobré zajištění."



Existují tu však i rizika spojená s touto sázkou. Japonská měna v posledních čtyřech letech oslabila kvůli velkému rozdílu v úrokových sazbách mezi Japonskem a USA a v červenci klesla na 161,95, což je nejslabší úroveň od roku 1986. Podle stratéga Bloombergu Marka Cranfielda se bude pokles dolaru vůči jenu řídit zužujícími se výnosovými rozpětími s americkými státními dluhopisy poté, co Bank of Japan oznámila, že v příštím čtvrtletí sníží nákupy dlouhodobých dluhopisů. A hedgeové fondy letos sice snížily své medvědí pozice na jen, ale celkově mají na tuto měnu krátké pozice. Kromě několika krátkých období sázejí spekulanti na oslabení jenu od začátku roku 2021.

Přibližně touto dobou loni Trivedi a jeho tým předpovídali, že pár dolar-jen se bude obchodovat kolem 155, 150 a 145 během tří, šesti a dvanácti měsíců. Jen oslabil pod úroveň 155 loni v dubnu a dnes se obchoduje okolo 146,4. "Jen má prostor pro zhodnocení v tomto méně příznivém scénáři, kdy my a trh zvyšujeme pravděpodobnost recese," řekl.



Zdroj: Bloomberg