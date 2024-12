Japonská centrální banka ponechala základní úrok na 0,25 procenta

Japonská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta. Jeden člen bankovní rady nicméně navrhoval ji zvýšit na 0,5 procenta. To podle agentury Reuters signalizuje, že centrální banka zůstává na cestě k dalšímu zpřísnění měnové politiky začátkem příštího roku.



Guvernér banky Kazuo Ueda řekl, že reálné úrokové sazby zůstávají velmi nízké. Zároveň však poukázal na hospodářská rizika spojená s plány nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavádění dodatečných cel na dovoz do Spojených států.



"Pokud se ekonomika a ceny budou vyvíjet v souladu s naší prognózou, budeme pokračovat ve zvyšování základní sazby," řekl Ueda. Finanční trhy nyní spekulují o tom, zda banka přikročí k dalšímu zvýšení úroků již na lednovém zasedání, nebo ho odloží na později.



Japonská centrální banka v březnu ukončila mnohaleté období záporných úrokových sazeb a svou základní úrokovou sazbu zvýšila z minus 0,1 procenta do pásma nula až 0,1 procenta. Koncem července přikročila k dalšímu zvýšení úroků. Základní sazba vzrostla na 0,25 procenta, což je nejvyšší úroveň od globální finanční krize v roce 2008.



Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Signalizovala nicméně, že v příštím roce bude úroky snižovat pomaleji, než dosud předpokládala.



Evropská centrální banka (ECB) minulý týden zredukovala svou depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,00 procenta. Signalizovala, že v příštím roce hodlá úroky dál snižovat.