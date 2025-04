Trump šíří paniku a chaos

Index S&P 500 se ve čtvrtek propadl o 4,8 % poté, co americký prezident Donald Trump oznámil komplexní obchodní cla, což vyvolalo obavy z totální obchodní války, která by mohla vyústit v globální recesi. Zámořské indexy ztrácely dnes v jednotkách procent, nejhůře dopadl technologický Nasdaq , který odepsal 6 %. Index S&P 500 zaznamenal největší jednodenní ztrátu od roku 2022. Oznámená nová cla jsou velmi pestrá. Čína čelí dalším 34% clům nad rámec již zavedených 20% cel. Evropská unie, Japonsko a další budou mít cla v rozmezí od 20 % do 49 %. Široká cla vstoupí v platnost 5. dubna, přičemž zvýšení pro jednotlivé země začnou 9. dubna. Trump cla odůvodnil nekalými obchodními praktikami a měnovými manipulacemi a tvrdil, že tato opatření omladí americký průmysl a sníží státní dluh.Tyto politiky by naopak dle hlavního ekonoma společnosti High Frequency Economics Carla Weinberga mohly ve druhém čtvrtletí 2025 zapříčinit 10% pokles hrubého domácího produktu USA, což potenciálně přivede největší světovou ekonomiku do recese. Weinberg odhadl, že cla sníží reálné příjmy amerických domácností a firem o 741 miliard dolarů . odhaduje, že pokud tato cla zůstanou v platnosti, reálný HDP by mohl v roce 2025 klesnout o 1,5 až 2 procentní body, zatímco inflace by se mohla přiblížit 5 %. Švýcarská banka uvádí, že tento scénář „má potenciál značně zhoršit mix růstu inflace v USA a globální ekonomice v nadcházejícím roce“. Analytici stanovili pro index S&P 500 krátkodobý cíl 5300, ale v poznámce pro klienty varovali, že pokračující nejistota ohledně sazeb by mohla index dostat pod 5000.Řadu velkých korporací v zemi tvrdě zasáhly zprávy o clech. Například klesl o 9,3 %, což je ukázkový příklad poškození domácí firmy Trumpem vzhledem tomu, že Čína, nově zatížená obrovskými cly, tvoří základnu pro většinu výroby Applu. Analytici Jefferies varovali, že navrhovaná americká cla na čínský dovoz by mohla významně ovlivnit ziskovost Applu, přičemž odhadují potenciální 14% snížení čistého zisku společnosti pro fiskální rok 2025, pokud jí nebude udělena výjimka. Mezi nejvíce zasažené patřily akcie velkých prodejců dováženého zboží. Například Five Below (-27,8 %), Dollar Tree (-13,3 %) a (-20,4 %). Těžce zasaženi byli také maloobchodníci - (-14,5 %) a Walmart (-2,8 %) se propadly poté, co byla cla uvalena na hlavní výrobní centra včetně Vietnamu, Indonésie a Číny. V tomto období naprostého chaosu a nejistoty poklesly přirozeně taktéž technologické akcie. Například (-7,8 %) a (-5,5 %).Počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti , minulý týden klesl o 6 000, což ukazuje na pokračující stabilitu trhu práce před potenciální volatilitou vyvolanou zavedením dovozních cel. To znamená, že rozhodování Fedu, pokud jde o snížení sazeb , by nyní mohlo být určováno dopadem obchodních cel na americkou ekonomiku (inflací). Guvernérka Federálního rezervního systému Adriana Kuglerová uvedla, že s Trumpovými změnami v politice jsou spojena „rizika růstu“ inflace