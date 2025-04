Čínská odveta roztáčí na akciích další výprodeje

V pátek se americké akcie znovu propadly a zdá se, že ztráty ještě porostou. Čína totiž přilila olej do ohně obav z obchodní války a uvalila 34 % clo na veškeré americké zboží. Mezitím všichni čekají na to, co řekne Jerome Powell. Dow Jones klesá o 2,5 %, S&P 500 ztrácí 3 % a míří k nejhoršímu týdnu od března 2020. Nasdaq je na tom ze všech zmíněných indexů nejhůře a odepisuje 3,2 %, čímž se prakticky dostal do medvědího trhu – tedy poklesl o více než 20 % od svého vrcholu. Ačkoli vše ještě dopoledne vypadalo na poklidnou seanci, trhy najednou zčervenaly, když Čína oznámila, že od 10. dubna uvalí 34% clo na všechno z USA, což je přesně tolik, kolik na ni ve středu uvalil Trump.



Investoři se raději schovali do vládních dluhopisů, takže výnos těch desetiletých klesl pod 4 %. Ekonomové navíc bijí na poplach, že s těmito cly se USA mohou brzy ocitnout v recesi. Páteční zpráva z trhu práce ale ukázala, že trh zatím drží – v březnu přibylo 228 000 míst, což je více, než se čekalo, i když nezaměstnanost stoupla na 4,2 %. Powell má dnes odpoledne promluvit na konferenci a všichni bedlivě čekají na to, co naznačí o ekonomice a clech.



Trump ale tvrdí, že jeho plán jde „velmi dobře“ a že by bral jen „fenomenální“ nabídky při diskuzi o nižších sazbách. Donald Trump navíc slíbil, že jeho ekonomická politika „se nikdy nezmění“, a ostře kritizoval Čínu za odvetu proti jeho rozsáhlému celnímu plánu, což zvýšilo obavy, že jeho obchodní spor může eskalovat a přivést globální ekonomiku do recese.

