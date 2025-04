Plnou parou do červeného! Nasdaq 100 v medvědím trhu, výnosy dluhopisů rostou a farmaceutické společnosti varují před exodem

Trhy se po včerejším krátkém zeleném nádechu opět ponořily do rudých vod. Spojené státy začaly vybírat reciproční cla na zboží z přibližně 60 zemí, včetně celkového 104% cla na zboží z Číny. Nasdaq 100 je již na medvědím trhu a výnosy dluhopisů rostou. Farmaceutické společnosti, které mají být v celní válce další na mušce, varovaly před možným exodem z EU a španělský premiér Pedro Sanchez vyzval unii k přehodnocení vztahů s Čínou.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -3,4 %, FTSE 100 -2,2 % a DAX -3,4 %.



Spojené státy začaly vybírat takzvaná reciproční cla. Týkají se přibližně 60 zemí, s nimiž mají Spojené státy podle administrativy prezidenta Donalda Trumpa vysoký obchodní deficit. Například na zboží z Evropské unie se vztahuje 20procentní clo. V případě Číny je sazba nového cla 34 procent, Trump ale v reakci na čínskou odvetu dnešním dnem zavádí další clo ve výši 50 procent. V součtu s předchozími cly, která Trump už na Čínu uvalil dříve, nyní celkový dovozní poplatek na zboží z Číny činí 104 procent. Čínský premiér Li Qiang reagoval, že jeho země má dostatek politických nástrojů k „plné kompenzaci“ negativních vnějších šoků. Země, na něž se individuální cla nevztahují, platí až na výjimky základní desetiprocentní clo, které Američané zavedli minulý týden. Prezident v úterý také v projevu k republikánskému kongresovému výboru zopakoval, že brzy oznámí další cla na farmaceutické produkty. Obavy, které obchodní politika jeho administrativy vyvolala na světových trzích, označil za krátkodobou potíž.



Trhy se po včerejším krátkém zeleném nádechu opět ponořily do rudých vod. Nasdaq 100 je již na medvědím trhu a brzy může přijít řada na S&P 500. Evropské i americké futures jasně ukazují na otevření se ztrátami, a i čínský index Hang Seng, který během asijského obchodování umazal část svých ztrát, nyní směruje k červenému závěru. Výnosy dluhopisů celosvětově hromadně rostou s výjimkou dluhopisu Velké Británie, který klesá o 1,3 bps.



Zástupkyně guvernéra Bank of England Clare Lombardelli varovala, že americká cla „stlačí“ britský růst, ale uvedla, že dopad na inflaci je stále nejasný.



Italská premiérka Giorgia Meloniová údajně zamíří příští týden do USA, aby vyjednala cla přímo s Trumpem. Itálie prý mezitím odhalí plány na zvýšení výdajů na obranu, aby splnila cíl NATO nejpozději do konce června.



V Německu se zdá, že konzervativci Friedricha Merze a sociální demokraté jsou blízko koaliční dohodě o vytvoření příští vlády, možná se jim to podaří již dnes.



Farmaceutické společnosti na kontinentu varovaly předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou před možným exodem kvůli celním obavám.



Španělský premiér Pedro Sanchez vyzval Evropskou unii, aby přezkoumala své vztahy s Čínou uprostřed globálních otřesů vyvolaných americkými cly. To, co Trump dělá pro globální obchod, musí přimět Evropu, aby přehodnotila svou ochotu najít další nové partnery a otevřít nové trhy, řekl Sanchez ve Vietnamu.