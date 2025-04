Britská centrální banka varuje před riziky obchodní války pro finanční systém

Pravděpodobnost nepříznivého vývoje ekonomiky v důsledku nových cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem se zvyšuje. V dnešní zprávě k finanční politice to uvedla britská centrální banka. Obchodní válka může poškodit finanční systém oslabením ekonomického růstu, přičemž Británie je jako otevřená ekonomika obzvlášť zranitelná, dodali centrální bankéři.



Globální dluhopisové trhy zaznamenaly prudký pokles. Dluhopisy britské vlády tak dosahují nejvyšších výnosů od roku 1998, uvedla agentura Reuters.



"Ceny řady rizikových aktiv v čele s těmi denominovanými v amerických dolarech prudce klesly. Zvýšila se pravděpodobnost nepříznivých událostí a potenciální závažnost jejich dopadu," dodali bankéři.



Britská centrální banka varuje také před riziky vysokého veřejného dluhu a možným poklesem kapitálu. Banku navíc znepokojuje možné narušení globální spolupráce, které by podle mínění centrálních bankéřů mohlo oslabit finanční systém. Přes obavy z ekonomického zpomalení centrální bankéři věří, že britské banky mají dostatek kapitálu na to, aby zvládly případný negativní vývoj v ekonomice.



Spojené státy ode dneška začaly vybírat takzvaná reciproční cla. Týkají se přibližně 60 zemí a regionů, s nimiž mají Spojené státy podle Trumpovy administrativy vysoký obchodní deficit. Na zboží z Evropské unie se vztahuje 20procentní clo. EU na seznamu figuruje jako celek, pokud by se bral každý členský stát samostatně, pak je na seznamu přes 80 států a území.



V případě Číny je sazba nového cla 34 procent, Trump ale v reakci na čínskou odvetu dnešním dnem zavedl další clo ve výši 50 procent. V součtu s předchozími cly, která Trump už na Čínu uvalil dříve, nyní celkový dovozní poplatek na zboží z Číny činí 104 procent.



Británie, s níž mají Spojené státy obchodní přebytek, se týká pouze plošné desetiprocentní clo zavedené minulý týden.