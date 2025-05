Invesco: Centrální banky postupují opatrně

Obchodní konflikt mezi USA a Čínou, co proběhl v roce 2018 se jeví jako výstižná analogie k současnému prostředí. Koncem roku 2018 se zhoršila podnikatelská nálada, vzrostly obavy z recese a index S&P 500 se v krátké době vyprodal o téměř 20 %. V době, kdy investoři začali být stále více medvědí, se změnil politický mix. Trumpova administrativa oznámila 90denní celní pauzu s Čínou a americký Federální rezervní systém byl stále více holubičí. Následující rok byl pro riziková aktiva silný.



Jak se říká, historie se často opakuje. O víkendu se americký ministr financí Bessent setkal s čínskými obchodními představiteli ve Švýcarsku a výsledkem je podle všeho výrazná deeskalace cel – snížení na 30 % ze 145 % na 90 dní. Trhy to pochopitelně přijímají velmi pozitivně. Cla jsou sice vyšší než v loňském roce, ale ze strany americké administrativy se jedná o výrazný ústupek od nejhoršího scénáře.



Zde je přehled dalších událostí minulého týdne:



1. Fed: Fed zůstává ve vyčkávacím režimu



Fed zůstává zaseknutý mezi mlýnskými kameny. Nejistota kolem cel má za následek jak rizika růstu cen, tak rizika poklesu zaměstnanosti. Podle našeho názoru by další pohyb sazeb měl být nižší, ale dokud trh práce nevykáže větší známky slabosti, očekáváme, že Fed bude držet sazby na stávající úrovni. Data o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a mzdách se v posledních měsících drží dobře. Tlak mezi povzbudivými, ale zpětně orientovanými ekonomickými daty a aktuálními daty o sentimentu znamená, že Fed pravděpodobně zůstane ve vyčkávacím režimu.



2. BOE: Postupné a opatrné snižování



Bank of England (BOE) minulý týden podle všeobecného očekávání snížila svou základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, i když rozdělení hlasů bylo těsnější, než se předpokládalo, a dva členové hlasovali, aby změny neproběhly. Data z průzkumů poukazují na lepkavé inflační tlaky ve Spojeném království, ale očekáváme, že nižší ceny ropy, silnější měna a americká cla budou v nadcházejících měsících znamenat menší inflační tlaky. Trh práce ve Spojeném království sice nekolabuje, ale vykazuje známky ochabnutí. Snížení sazeb se postupně promítá i do nižších hypotečních sazeb, což by mohlo britským spotřebitelům dodat větší důvěru ke zvýšení výdajů ještě v tomto roce. Pokud se tak stane, očekáváme, že z toho budou potenciálně těžit britské akcie s malou tržní kapitalizací zaměřené na domácí trh.



3. Výsledková sezóna: Silné čtvrtletí, ale složité dávat rady



Výsledková sezóna za první čtvrtletí je v plném proudu a více než 75 % společností z indexu S&P 500 již zveřejnilo své výsledky. Výsledky hospodaření většinou pozitivně překvapily v souladu s obvyklou mírou. Výhledové pokyny amerických společností však odrážejí zvýšenou nejistotu. Mnoho podniků se zatím zdrželo vydávání negativních výhledů ohledně zisku na akcii a poznámky o recesi během diskutování o výsledcích od minulého čtvrtletí prudce vzrostly. Zmínky o propouštění se však výrazněji neposunuly.



4. Tech: Obvyklí podezřelí



„Podíváme-li se pod pokličku, zjistíme, že v posledních týdnech vedl růst akciového trhu zejména sektor technologií a komunikačních služeb v USA. To znamená obrat oproti prvním třem měsícům roku, kdy slabá výkonnost těchto sektorů naopak brzdila širší trh. Pokračující slabost mimo technologické a komunikační služby znamená, že pokud by se výkonnost těchto sektorů opět zpomalila, mohla by se nedávná rally na akciovém trhu začít zastavovat,“ říká Kristina Hooper, hlavní globální stratéžka trhů společnosti Invesco.



5. Konflikt v Kašmíru nemá pro trhy význam



Napětí mezi Indií a Pákistánem roste poté, co mezi oběma zeměmi došlo k nejhorší konfrontaci za poslední desetiletí. Ačkoli existuje možnost další eskalace, investoři by měli mít na paměti, že historicky byl dopad regionálních geopolitických konfliktů na široké trhy spíše nevýrazný. Pákistánské akciové trhy se silně vyprodaly, ale neočekáváme, že by toto napětí mělo významný dopad na širší finanční trhy.