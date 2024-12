Britská centrální banka ponechala základní úrok na 4,75 procenta

Britská centrální banka dnes podle očekávání nechala svou základní úrokovou sazbu na 4,75 procenta, a to navzdory známkám zpomalování ekonomické aktivity. Banka o svém rozhodnutí informovala v tiskové zprávě. Část devítičlenného měnového výboru banky nicméně hlasovala pro snížení základní sazby na 4,5 procenta.



Pro redukci úroků se vyslovili tři členové výboru, ačkoliv analytici v anketě agentury Reuters předpovídali, že snížení bude prosazovat pouze jeden člen. Guvernér centrální banky Andrew Bailey uvedl, že je zapotřebí pokračovat v pozvolném přístupu k uvolňování měnové politiky. "Vzhledem ke zvýšené nejistotě v ekonomice se nemůžeme závazně vyjádřit k tomu, kdy a v jakém rozsahu budeme sazby v příštím roce snižovat," dodal.



Britská centrální banka v srpnu přikročila k prvnímu snížení úroků od března 2020, tedy od začátku pandemie nemoci covid-19. Základní sazbu zredukovala o čtvrt procentního bodu z 5,25 procenta, což byla nejvyšší úroveň za 16 let, respektive od globální finanční krize. V listopadu banka základní sazbu opět snížila, a to o čtvrt procentního bodu na 4,75 procenta.



Banka se uvolňováním měnové politiky snaží podpořit domácí ekonomiku. Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v říjnu podle statistického úřadu snížil o 0,1 procenta, tedy stejným tempem jako v září. Britská ekonomika klesla dva měsíce za sebou poprvé od roku 2020.



Ve středu statistický úřad oznámil, že meziroční růst spotřebitelských cen v Británii v listopadu zrychlil na 2,6 procenta z 2,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace je tak nejvyšší od března a nachází se nad dvouprocentním cílem centrální banky. Ta dnes navíc předpověděla, že inflace se v nejbližší době bude dál mírně zvyšovat.



Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Signalizovala nicméně, že v příštím roce bude úroky snižovat pomaleji, než dosud předpokládala.



Evropská centrální banka (ECB) minulý týden zredukovala svou depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,00 procenta. Naznačila, že v příštím roce hodlá úroky dál snižovat.