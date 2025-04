Vždy optimistický Ives hovoří o ekonomické pohromě na technologiích

Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities je podle CNBC obvykle optimistou, který hovoří o dalším růstu akciového trhu. Nyní ale uvedl, že pokud zůstanou v platnosti momentálně zaváděná cla, u technologií jde v podstatě o ekonomický armagedon. U titulů, jejichž hospodaření je úzce propojeno s Čínou, jako například u Applu, je pak podle analytika nervozita na straně investorů podobná jako v roce 2020.



Ives míní, že pokud by cla zůstala, „v podstatě by došlo k destrukci poptávky.“ Případný přesun výrobních řetězců je podle něj dlouhodobá a složitá věc. A „pokud chcete iPhone za 1000 dolarů, pak jej musíte vyrábět v Číně.“ U nižších cel by se dalo uvažovat o tom, že je firmy vstřebají ve svých ziskových maržích. Cla ve své současné podobě jsou ale „absurdní“ a u nich je zřejmé, že je zaplatí hlavně spotřebitelé.



Ives míní, že současná situace je podobná finanční krizi či roku 2020 v tom, že investoři by se měli zaměřit na to, že nakonec dojde k vyřešení. Mezitím je situace složitá i kvůli tomu, že budou existovat celní výjimky a řada druhotných efektů a opatření. CNBC k tomu ukázala následující přehled technologických titulů, které Wedbush obecně považuje za nejzajímavější:







Pro Schwab pak Ives řekl, že technologické odvětví by se kvůli clům mohlo v USA posunout zpět o deset let. Ránu dostává celá výrobní vertikála a jde o „pohromu“. Na rozdíl od událostí, jako bylo prasknutí internetové bubliny či finanční krize, je současné dění dáno „největší chybou v ekonomické politice za posledních sto let“. Jde o škody, které si USA působí samy sobě. „Jestliže chceme vyrábět iPhony v USA, budou stát 3000 dolarů,“ uvedl v tomto rozhovoru Ives.



Ives poukázal na to, že například by potřeboval „tři roky a 20 miliard dolarů na to, aby přesunul 10 % své výroby zpět do USA.“ Akcie tak podle experta nyní oslabují z velké části proto, že investoři neví, „jaký bude další krok.“ Neví, co firmy a vláda budou dělat, protože náklady na přesun výroby zpět do USA jsou vysoké, takový krok by probíhal řadu let a v některých případech je stejně nereálný.



Ives doposud hovořil o dlouhodobém býčím trhu na technologiích, nyní ale podle Schwabu „nenachází žádný světlý bod“. Analytik k předchozímu dodal, že podle něj řada firem nebude ani při zveřejňování posledních čtvrtletních výsledků poskytovat nějaký výhled. Společnosti samy totiž tápou. Pokud jsou cla jen vyjednávacím nástrojem, představují technologie opět zajímavou investiční příležitost, ale v opačném případě mohou dál oslabovat. Ives sám podle svých slov akcie nyní neprodává, v současné situaci ale podle něj nelze říkat, že je třeba při poklesu kupovat. Podle experta může tedy americké technologie postihnout dlouhodobá stagnace, „dopředu může jít naopak Čína.“



Zdroj: CNBC