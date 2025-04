Cesta k Trumpově otočce - Dluhopisový chaos, dohodová mánie a šéf JP Morgan

Když ve středu krátce po půlnoci vstoupila v platnost rozsáhlá „reciproční“ cla Donalda Trumpa, prezident sledoval trh s dluhopisy. Dlouhodobé výnosy prudce rostly. Desetileté státní dluhopisy zaznamenaly největší třídenní skok od roku 2001. Prezident čelil nejhoršímu scénáři: voliči, kteří ho vrátili do Bílého domu kvůli inflaci, nyní čelili jak zvýšení cen, tak vyšším výpůjčním nákladům. Cestu k jednomu z největších zvratů v hospodářské politice popsala agentura Bloomberg.

Trump posledních několik dní debatoval o tom, zda plně prosadit celní program, který byl výsledkem frenetické schůzky s jeho ekonomickými poradci jen několik hodin předtím, než minulý týden v Růžové zahradě Bílého domu toto oznámení přednesl.

Během následujících 14 hodin Trump provedl jeden z největších zvratů v hospodářské politice v novodobé historii prezidentských rozhodnutí, když zavedl tříměsíční pauzu v rozšiřování cel na desítky zemí a tím povzbudil akcie, které od oznámení politiky cel před týdnem padaly volným pádem. Čína, která na Trumpova cla reagovala stejnými odvetnými opatřeními, byla jedinou zemí, které nebyl nabídnut odklad; místo toho prezident opět zvýšil cla na druhou největší ekonomiku světa.

Představitelé Bílého domu Trumpovo rozhodnutí zarámovali jako umné provedení pečlivě kalibrované politiky, která přinesla nabídky od spojenců a obchodních partnerů, kteří se na administrativu v posledních dnech obrátili se snahou uzavřít dohodu, aby se daním vyhnuli.

Sám Trump, který se ve středu odpoledne setkal na jižním trávníku Bílého domu s několika řidiči závodních vozů, však připustil, že rozhodnutí bylo v nemalé míře způsobeno chaosem, který zmítá finančními trhy. „No, myslel jsem si, že lidé vybočují z řady,“ řekl Trump. „Začínali být příliš nervózní – víte, trochu se báli.“

V úterý večer, ještě předtím, než cla udeřila, zavolal prezidentovi jeho dlouholetý spojenec, senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny, aby mu sdělil své obavy z jejich dopadu. "Řekl jsem: 'Poslyšte, snažíte se nastolit rovné podmínky, o kterých mluvíte už čtyři roky, a teď je tu způsob, jak to udělat. Lidé reagují na to, co jste udělal. Sedněte si s nimi a podívejte se, jakých dohod můžete dosáhnout,'" řekl Graham.

Když se Trump ve středu ráno probudil, zdálo se, že se varování odehrává v reálném čase. Prezident začal svůj den sledováním reakcí na Fox Business, kde přehlídka manažerů a obchodníků v této obvykle přátelské televizi bila na poplach. Ředitel Jamie Dimon vzbudil prezidentův zájem, zejména když řekl, že je „naprosto rozumné“ dojít k závěru, že globální obchod je nespravedlivý. Dimon vyzval zahraniční politiky, aby také zaujali klidný přístup a „vyjednali nějaké obchodní dohody“.

Trump Dimona pochválil a řekl, že „tomu rozumí“. „Je velmi chytrý a finančně velmi geniální, odvedl v bance fantastickou práci,“ pokračoval. „A on ví, že to všichni vědí.“ Dimon však také varoval, že pravděpodobným důsledkem Trumpových kroků je recese a že podniky v nejistotě omezují činnost. „Trhy nemají vždycky pravdu, ale někdy ji mají,“ řekl Dimon.

Obavy vyjádřené v televizi se nelišily od toho, co Trump v posledních dnech veřejně i soukromě slýchal od některých svých nejbohatších spojenců. Elon Musk, jeho miliardářský poradce, strávil poslední dny napadáním rozhodnutí o clech a hluboce osobním výsměchem Peteru Navarrovi, prezidentovu poradci pro obchodní záležitosti. Bill Ackman, manažer hedgeového fondu, který podporoval Trumpovu kampaň, v minulých dnech přišel s myšlenkou 90denní pauzy v rozšiřování cel, která by umožnila uzavřít dohody.

Trump se obrátil na sociální média, aby své stoupence povzbudil, že je „skvělý čas nakupovat“. Tyto vzkazy zdůraznily Wall Street, že prezident věnuje pozornost, a pomohly tak podpořit oživení akcií. "BUĎTE V POHODĚ! Všechno se vyřeší dobře. USA budou větší a lepší než kdykoli předtím!" zveřejnil také Trump na své stránce Truth Social.

Přesto se rozhodl následně Trump shromáždit v Bílém domě několik svých hlavních ekonomických poradců. Zástupci USA pro obchod Jamiesonu Greerovi, který vypovídal před sněmovním výborem, bylo zasláno oznámení, že Trump přehodnocuje výši cel.

Ministr financí Scott Bessent, který měl vystoupit před kongresovým Republikánským výborem a diskutovat o daňové legislativě, své vystoupení narychlo zrušil a vrátil se do Bílého domu. Předvolán byl také ministr obchodu Howard Lutnick, kterého finanční trhy silně tížily.

Svou roli sehrál i příliv nabídek z jiných zemí, které nyní předkládají „ty správné nabídky“, řekl Lutnick. Trumpa zaujalo zejména to, že země začaly nabízet ústupky, které dříve nebyly na stole, včetně řešení necelních obchodních překážek. „Množství telefonátů, které jsme dostali, bylo prostě šílené,“ řekl Lutnick.

Nakonec se Trump nechal zviklat – nastal čas do značné míry pozastavit „uvolňování“, které představil jen několik dní předtím. Trojice zasedla k přípravě příspěvku na sociálních sítích, aby světu oznámila, že cla alespoň dočasně ruší, přičemž text napsala, aniž by jej konzultovala s prezidentovým právním týmem. „Prostě jsem to napsal,“ řekl Trump. „Bylo to napsáno od srdce a myslím, že to bylo i dobře napsané.“

Někteří úředníci v prezidentské administrativě o příspěvku nevěděli a rychle se zapojili do schůzek, na nichž se snažili rozluštit Trumpovy záměry. Bylo třeba vyřešit nezodpovězené otázky ohledně toho, jak bude obsah směrnice proveden a jaký bude plný dopad nejen na Čínu, ale i na země jako Kanada a Mexiko.

Prezidenta, který několik dní trval na tom, že nemá zájem na odkladech nebo výjimkách, tento obrat nijak nerušil. Následně navíc připustil, že zváží výjimky pro společnosti, které čelí vážným důsledkům cel. „Musíte být schopni ukázat trochu flexibility,“ řekl Trump. „Toho jsem schopen.“

Zdroj: Bloomberg