Ericsson porazil Nokii a získal kontrakt od AT&T za 14 miliard dolarů

získal kontrakt v hodnotě 14 miliard dolarů na modernizaci bezdrátové sítě , souhlasil s vybudováním otevřené sítě, ve které může být větší množství poskytovatelů, a porazil svého dlouholetého rivala firmu Nokia. Akcie Nokia v Helsinkách klesají o 8,7 %, akcie Ericssonu ve Stockholmu rostou o 7,7 %.



Prostředky se budou vyplácet po dobu pěti let a zaměří se na modernizaci infrastruktury na technologii 5G. Smlouva, která umožní společnosti vybrat si prodejce, kteří budou dodávat antény a infrastrukturu, namísto jediného vztahu, znamená „strategický posun v odvětví“ uvedl v pondělním prohlášení. , třetí největší americký mobilní poskytovatel, uvedl, že nová síť mu umožní „rychle využít další generaci bezdrátových technologií“.





Pro dlouholetého finského rivala Ericssonu Nokia, jejíž akcie v úterý při obchodování v Helsinkách klesly až o 10 %, to byla velká rána. Znamená to pro ni, že se zpozdí její plány na dosažení dvouciferných provozních marží až o dva roky. v současnosti dodává do sítí ze dvou třetin a Nokia zbylou třetinu. Generální ředitel společnosti Nokia Pekka Lundmark označil rozhodnutí za „zklamání“. se u mobilních sítí Nokia na čistých tržbách letos podílelo zatím 5 až 8 %.



"Zdá se, že opožděný, ale odvážný krok Ericssonu k přijetí technologie otevřené rádiové přístupové sítě (RAN) se brzy vyplatí díky nové smlouvě s , která by za pět let mohla mít hodnotu téměř 14 miliard dolarů. Vítězství, které vyřadilo , by mohlo pomoci zmírnit obavy investorů z pomalého trendu prodejů. Nicméně povaha transakce s více dodavateli může tlačit na marže,“ uvedl analytik Bloomberg Intelligence Matthew Bloxham.



Ericsson a Nokia soutěžily o kontrakt na síť s otevřeným rádiovým přístupem, která je kompatibilnější s cloudem a umožňuje větší počet prodejců než předchozí, silně integrovaná řešení. Investice zároveň přichází uprostřed globálního propadu výdajů na technologie 5G mezi telekomunikačními operátory.



Zájem západních zemí o OpenRAN narostl poté, co se vlády rozhodly zakázat infrastrukturu čínského giganta Huawei Technologies a místo toho podpořit konkurenceschopnější ekosystém mobilních technologií. Model otevřené architektury umožňuje větší flexibilitu v síti, řekl v rozhovoru Chris Sambar, výkonný viceprezident Network. "Získáte více kreativity." Větší množství dodavatelů může podle amerických úředníků zvýšit flexibilitu, snížit náklady a vyhnout se závislosti na neamerických dodavatelích klasifikovaných jako bezpečnostní riziko, jako je Huawei.

Zdroj: Bloomberg