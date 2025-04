UBS snížila odhad letošního růstu čínské ekonomiky na 3,4 procenta

Švýcarská banka snížila odhad letošního růstu čínské ekonomiky na 3,4 procenta z dříve předpokládaných čtyř procent, a to kvůli negativním dopadům cel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury Bloomberg nový odhad představuje dosud nejpesimističtější prognózu letošního hospodářského vývoje v Číně. V příštím roce nadále počítá se zpomalením růstu na tři procenta.



Čína je druhou největší ekonomikou na světě za Spojenými státy. Peking si stanovil za cíl dosáhnout v letošním roce stejně jako vloni zhruba pětiprocentního růstu domácí ekonomiky.



"Celní šok přináší bezprecedentní výzvy pro čínský export a vyvolá rovněž zásadní změny v domácí ekonomice," uvedli ekonomové v dnešní zprávě. Banka předpokládá, že čínský vývoz do USA se v příštích čtvrtletích propadne o dvě třetiny a že celkový čínský export letos v dolarovém vyjádření klesne o deset procent.



"Domníváme se, že cla na čínské zboží mohou v příštích měsících zvýšit i někteří další obchodní partneři, ale pravděpodobně pouze u specifických produktů a v menším rozsahu než v případě amerických cel," píše se ve zprávě .



Trump tento měsíc zvýšil cla na čínský dovoz do USA až na 145 procent, zatímco cla na dovoz z USA do Číny v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla na 125 procent. Podle je nyní mimořádně obtížné předvídat další vývoj tohoto obchodního sporu.



Banka předpokládá, že čínská vláda pravděpodobně podpoří domácí ekonomiku rozpočtovými stimuly v hodnotě až dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Vláda se podle ní bude soustředit na posílení domácí poptávky a na kroky ke zmírnění dopadů cel na podniky i domácnosti.