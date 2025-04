EU: Jednání s USA pokračují, normy o bezpečnosti potravin jsou nedotknutelné

Evropská unie a Spojené státy dál jednají o vzájemném obchodě. Předpisy o bezpečnosti potravin ale součástí obchodních jednání s USA nejsou, uvedl mluvčí Evropské komise (EK) Olof Gill. S americkými protějšky ve Washingtonu v pondělí opět jednal eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič a jednání bylo podle mluvčího EK velmi produktivní. Nabídka unie zůstává stejná - nabízí nulová vzájemná cla na průmyslové produkty včetně automobilů a je ochotna podívat se i na jiné oblasti, dodal Gill.



"Evropská unie zůstává konstruktivní a připravena na spravedlivou dohodu - včetně reciprocity prostřednictvím nulových vzájemných cel na průmyslové zboží a práce na necelních překážkách," napsal v pondělí na sociální síti X eurokomisař Šefčovič. "Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat značné společné úsilí na obou stranách," dodal.



Podle mluvčího EK budou nyní rozhovory pokračovat na expertní úrovni. Pro dosažení dohody je potřeba "další úroveň angažovanosti" ze strany americké administrativy, dodal. "Potřebujeme se toho dozvědět od Američanů více, abychom měli jasnější představu o tom, jaké upřednostňují výsledky v těchto jednáních," dodal Gill.



Bližší podrobnosti o obsahu jednání a možných necelních překážkách mluvčí unijní exekutivy neuvedl. Zdůraznil nicméně, že součástí vyjednávání nejsou normy o bezpečnosti potravin. "Normy týkající se potravin, zdraví a bezpečnosti jsou nedotknutelné. Není to součástí vyjednávání a nikdy nebude. Ani s USA, ani s nikým jiným," doplnil Gill.



Poradce amerického prezidenta pro záležitosti obchodu Peter Navarro nedávno prohlásil, že pokud chce Evropská unie dosáhnout s USA dohody, musí změnit takzvané necelní překážky včetně těch, které vytvářejí daně z přidané hodnoty (DPH) a předpisy o bezpečnosti potravin.



Evropská unie minulý týden ve čtvrtek oznámila, že o 90 dní odloží platnost protiopatření schválených kvůli americkým clům. Reagovala tak na rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, kterým Spojené státy s okamžitou platností rovněž odložily vysoká cla o 90 dnů, i když v platnosti zůstává základní desetiprocentní clo. Rovněž stále platí 25procentní cla na dovoz produktů z oceli a hliníku a 25procentní cla na automobily.



Transatlantické vztahy jsou hlavní tepnou světové ekonomiky. Evropská unie a USA společně představují téměř 30 procent světového obchodu se zbožím a službami a 43 procent celosvětového HDP. Rok 2023 si přitom podle EK připsal další rekord – vzájemný obchod se zbožím a službami dosáhl 1,6 bilionu eur (přes 40 bilionů Kč). To je více než celý hrubý domácí produkt (HDP) Španělska. Každý den míří přes Atlantik zboží a služby v hodnotě více než 4,4 miliardy eur. "Započítáme-li zboží i služby, měla EU v roce 2023 s USA přebytek obchodu 48 miliard eur," uvádí EU ve svých statistikách.



Prezident Trump v pondělí v souvislosti s Evropskou unií zopakoval hned několik obvinění. Například prohlásil, že by Evropská unie měla přijít k jednacímu stolu, zopakoval, že EU Spojené státy ekonomicky zneužívá a také zmínil, že Evropa odmítá kupovat americké potraviny a americké automobily. "Zaprvé jsme u jednacího stolu. Zadruhé, pokud jde o tvrzení, že EU ve velkém zneužívá USA, fakta hovoří jinak," reagoval dnes mluvčí EK Gill.



Mluvčí zmínil právě hodnotu vzájemného obchodu se zbožím a službami, ale i další hospodářské výsledky. "Hodnota vzájemných investic EU a USA je 5,3 bilionu eur. Investice společností z EU v USA přinesly pracovní místa pro 3,4 milionu osob," uvedl mluvčí Evropské komise.



Důležitá je rovněž spolupráce v oblasti energetiky. V roce 2024 dovezla Evropská unie ze Spojených států více než 45 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu (LNG). To představuje 16,5 procenta celkového dovozu plynu do EU a téměř 45 procent dovozu LNG. "EU je největším odběratelem zemního plynu z USA. To vše dohromady mi zní jako nejlepší přítel, nikoli jako někdo, kdo toho druhého zneužívá," dodal Gill.