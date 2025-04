Bank of America i Citigroup díky obchodům s akciemi zvýšily čtvrtletní zisk

Americký finanční dům v prvním čtvrtletí díky nárůstu obchodování a vyšším příjmům z úroků zvýšil zisk. Vyšší zisk hlásí po větší aktivitě klientů na rozkolísaných akciových trzích i banka . O nárůstu čtvrtletních zisků minulý týden informovali i konkurenti Chase & Co a .



Čistý zisk , která je druhou největší americkou bankou, se v prvních třech měsících roku meziročně zvýšil o 11 procent na 7,4 miliardy dolarů (bezmála 164 miliard Kč) při nárůstu tržeb o 5,9 procenta na 27,51 miliardy dolarů. Obě čísla překonala odhady analytiků.



K růstu přispěl vyšší čistý úrokový výnos, což je rozdíl mezi tím, co banka vyplatí vkladatelům, a tím, co vydělá na úvěrech a investicích. Zvýšil se na 14,6 miliardy USD, čímž také překonal odhady.



Prudké výkyvy na trhu podpořené nejistotou kolem rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o clech pomohly bance získat také o devět procent vyšší příjmy z obchodování. Pomohl i 17procentní nárůst obchodování s akciemi.



Čistý zisk banky se v prvním čtvrtletí zvýšil na 4,1 miliardy USD ze 3,37 miliardy dolarů o rok dříve. Tržby stouply o tři procenta na 21,6 miliardy dolarů. je třetí největší bankou v USA.



Příjmy v oblasti majetku, která je pro klíčovou oblastí a na kterou se zaměřuje generální ředitelka Jane Fraserová, vzrostly o 24 procent na rekordních 2,1 miliardy dolarů. Největšího přírůstku dosáhla divize Wealth at Work, která poskytuje poradenství na míru například právníkům.