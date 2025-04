WTO: Mezinárodní obchod se zbožím letos kvůli clům neporoste, naopak se sníží

Světová obchodní organizace (WTO) kvůli zavádění cel výrazně zhoršila výhled mezinárodního obchodu. Nově očekává, že zahraniční obchod se zbožím letos globálně klesne o 0,2 procenta, zatímco ještě loni v říjnu předpovídala na letošek růst, který odhadovala na tři procenta. WTO to uvedla ve své dnešní zprávě. Mezinárodní obchod se službami podle předpovědi vykáže růst o čtyři procenta, což je také méně, než se dosud čekalo.



Obzvláště výrazný pokles se očekává v Severní Americe, kde by měl vývoz zboží klesnout o 12,6 procenta, uvedla WTO. Podle organizace navíc existují vážná rizika a nejistoty, které mohou způsobit ještě výraznější pokles.



Za významné riziko WTO označila případné uplatňování takzvaných recipročních cel, která americký prezident Donald Trump zatím o 90 dní odložil. Spolu s všeobecnou politickou nejistotou mohou cla pokles světového obchodu se zbožím prohloubit až na 1,5 procenta - podíl samotných cel by činil 0,6 procentního bodu a podíl nejistoty 0,8 procentního bodu.



"Naše simulace ukazují, že nejistota v oblasti obchodní politiky má významný tlumivý účinek na obchodní toky, snižuje vývoz a oslabuje hospodářskou aktivitu," řekl k tomu hlavní ekonom WTO Ralph Ossa. Dodal, že cla mají často rozsáhlé a leckdy nezamýšlené důsledky.



"Jsem hluboce znepokojena nejistotou spojenou s obchodní politikou, včetně sporu mezi USA a Čínou. Nedávné zmírnění celního napětí dočasně snížilo tlak na světový obchod. Přetrvávající nejistota však hrozí jako možná brzda globálního růstu, což bude mít vážné negativní důsledky pro svět, zejména pro nejzranitelnější ekonomiky," uvedla generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová.



Spojené státy v tuto chvíli uplatňují 145procentní cla na dovoz z Číny. Vedle toho zavedly i plošné desetiprocentní clo na dovoz většiny produktů z většiny zemí světa. Dočasnou výjimku nedávno dostala elektronika, například chytré telefony a laptopy. Spojené státy však chystají zvláštní clo právě na elektroniku a čipy.



Dále Spojené státy uplatňují 25procentní clo na dovoz osobních a lehkých užitkových vozů a stejně vysoký dovozní poplatek na hliník, ocel a odvozené produkty. Řada zemí na Spojené státy uvalila odvetná cla.