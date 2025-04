Pilulka na hubnutí od Eli Lilly ukazuje prvotní úspěchy. Akcie rostou o 16 pct

Akcie rostou poté, co data ukázala, že její experimentální lék s orálním podáním pomohl diabetickým pacientům zhubnout podobnou měrou jako při injekčním podání. Je tak blíže tomu, aby se stal bezinjekční alternativou k lékům na hubnutí. Akcie Lilly rostou o 16 %, akcie Novo Nordisk kotované v Kodani klesají o 1 %.







Test ukázal, že pacienti zhubli přes 7 kilogramů nebo 7,9 % jejich tělesné hmotnosti. To je příznivé ve srovnání s lékem Ozempic od společnosti Novo Nordisk, při kterém diabetičtí pacienti na nejvyšší dávce zhubli přibližně 6 % své tělesné hmotnosti. Pilulka také snížila hladinu cukru v krvi v průměru o 1,3 %, Ozempic snížil hladinu cukru v krvi o 2,1 %.



Po nedávném neúspěchu společnosti a zklamání z výsledků Novo Nordisk byly výsedky studie Lilly jedny z nejočekávanějších v tomto roce. Hlavní klinický test na obezitu bude dokončen nejdříve v červenci, podle databáze klinických testů. Pokud vše půjde dobře, mohla by získat schválení pro léčbu obezity již začátkem roku 2026, řekl generální ředitel David Ricks v lednu pro Bloomberg TV.



Eli Lilly nedávno doporučoval v Traders Talk také makléř Patria Finance Jaromír Strnad, který kromě slibných výsledků studie zmiňoval také výhodnou pozici firmy v celní válce. je jednou ze společností, které vyrábí i prodávají své produkty na území Spojených států, čímž je chráněna od negativních účinků cel, upozornil makléř.



Zdroj: Bloomberg, Patria