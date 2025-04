Apple dostal od Evropské komise pokutu 500 milionů eur, Meta 200 milionů eur

Americké technologické firmy Apple a Meta Platforms porušily pravidla na ochranu unijního trhu, uvedla dnes Evropská komise (EK). Firmám proto vyměřila pokutu - Applu 500 milionů eur (12,5 miliardy Kč) a Metě 200 milionů eur (pět miliard Kč). Komise to dnes oznámila v tiskové zprávě. Jde o první pokuty, které souvisejí s unijním nařízením o digitálních trzích (DMA).



"Evropská komise zjistila, že Apple porušil povinnost vyplývající z nařízení o digitálních trzích a že společnost Meta porušila povinnost podle DMA dát zákazníkům na výběr službu, která využívá méně jejich osobní údajů," uvedla unijní exekutiva. Rozhodnutí podle ní přišla poté, co komise vedla s oběma společnostmi rozsáhlý dialog a umožnila jim podrobně prezentovat své argumenty i názory na věc.



Rozhodnutí o pokutách padlo v době vyostřeného obchodního napětí mezi EU a Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump navíc už dříve pohrozil zavedením cel vůči zemím, které penalizují americké společnosti, poznamenala agentura Reuters.



Společnost Apple uvedla, že se proti pokutě odvolá. "Dnešní oznámení je dalším příkladem toho, jak se Evropská komise nespravedlivě zaměřuje na Apple v řadě rozhodnutí, která jsou špatná pro soukromí a bezpečnost našich uživatelů a špatná pro produkty. Nutí nás rozdávat naši technologii zdarma," uvedl Apple ve svém sdělení.



Rozhodnutí komise kritizuje i společnost Meta. "Evropská komise se pokouší znevýhodnit úspěšné americké podniky a zároveň umožňuje čínským a evropským společnostem fungovat podle odlišných standardů," cituje Reuters ze sdělení Mety.



V rámci nařízení DMA by vývojáři aplikací měli mít možnost bezplatně informovat uživatele o alternativních nabídkách mimo virtuální obchod s aplikacemi App Store společnosti Apple. Evropská komise ale zjistila, že Apple tuto povinnost neplní.



"Kvůli řadě omezení ze strany společnosti Apple nemohou vývojáři aplikací plně využívat výhod alternativních distribučních kanálů mimo App Store. Stejně tak spotřebitelé nemohou plně využívat alternativních a levnějších nabídek, protože Apple brání vývojářům aplikací v přímém informování spotřebitelů o takových nabídkách," uvedla komise. Společnost Apple podle EK neprokázala, že jsou tato omezení objektivně nezbytná a přiměřená.



Dnešní rozhodnutí firmě Apple zároveň nařizuje, aby odstranila veškerá technická a obchodní omezení a zdržela se do budoucna dalšího postupu v rozporu s předpisy.



U společnosti Meta se porušení týkalo využívání osobních údajů zákazníků. Podle DMA by uživatelé měli mít možnost dostávat méně personalizovanou reklamu. Na podzim roku 2023 Meta představila model "pay or consent" (zaplať, nebo souhlas). Podle tohoto modelu měli uživatelé sítí Facebook a Instagram v EU "na výběr mezi souhlasem s kombinací osobních údajů pro personalizovanou reklamu, a platbou měsíčního předplatného za službu bez reklam". Komise ale zjistila, že tento model není v souladu s předpisem DMA, společnost Meta by ho proto měla změnit.



Apple a Meta jsou povinny splnit rozhodnutí EK do 60 dnů, jinak jim hrozí pravidelné penále.



Firmy Apple i Meta patří mezi takzvané strážce přístupu neboli gatekeepers. Tímto názvem označila EK v září roku 2023 velké internetové společnosti, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA. Původně jich bylo šest, pět ze Spojených států, a to Apple, Google, Microsoft, Amazon a Meta, šestou pak čínská společnost ByteDance, která vlastní platformu TikTok. Loni v květnu k nim přibyla ještě společnost Booking. Globální digitální firmy musejí dodržovat nová pravidla, jejichž smyslem je lépe ochraňovat podnikání jejich menší konkurence.



"Dnešní rozhodnutí vysílá silný a jasný vzkaz. Nařízení o digitálních trzích je zásadním nástrojem, který zajišťuje, aby digitální hráči mohli působit na konkurenčních a spravedlivých trzích," uvedla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Riberaová s tím, že DMA chrání evropské spotřebitele a stanovuje stejné podmínky pro všechny.



Apple a Meta nesplnily požadavky podle nařízení, a proto proti nim EK podnikla "rázná, ale vyvážená opatření", dodala Riberaová. "všechny společnosti působící v EU musejí dodržovat naše zákony a respektovat evropské hodnoty," uzavřela.