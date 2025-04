Schwab: Nemá smysl dělat nějaké předpoklady ohledně dalšího vývoje, nejlepší je omezit riziko, diverzifikovat a zaměřit se na silné firmy

Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab hovořila na CNBC o tom, že ohrožení nezávislosti Fedu je jedním z hlavních rizik, kterým momentálně není věnována velká pozornost. Byl by to „jednoznačně negativní“ jev. K tomu CNBC dodala, že podle WSJ Donald Trump hovořil s Kevinem Warshem, který působil ve vedení Fedu, o tom, že by nahradil Powella.



Schwab nyní doporučuje investorům držet váhy jednotlivých sektorů v portfoliu na neutrálních úrovních. Jde o odraz velmi nízké viditelnosti, kdy lze jen těžko předpovídat další vývoj, a to i v krátkém období. K tomu je podle Schwabu lepší zaměřit se na silné společnosti s vysokým tokem hotovosti a dobrým pokrytím úrokových nákladů. Společnosti budou podle expertky v současném prostředí dávat jen omezené komentáře k dalšímu možnému vývoji a svým plánům. A analytici budou mít tendenci spíše snižovat své odhady firemní ziskovosti.



Je možné, že vše směřuje k nějaké významné mezinárodní obchodní dohodě a pak přijde pozitivní vliv deregulace a změn v daňovém systému? Sonders na tuto otázku odpověděla, že nyní nedělá žádné předpoklady ohledně dalšího vývoje. Nemá to podle ní smysl, protože informace a vývoj se velmi rychle mění. U samotných cel se liší také informace o tom, co je vlastně jejich cílem, a to vytváří zmatek i u úvah, jak by mohly případné dohody vypadat. Pro investory je podle strategičky nejlepší omezit riziko a zaměřit se na uvedené společnosti, které jsou odolnější a čelí menší volatilitě.







Sonders také uvedla, že její společnost šla v poslední době cestou mezinárodní diverzifikace směrem od investiční strategie založené na myšlence americké výjimečnosti. Diverzifikace je podle expertky stále důležitá, investoři by se měli vyhýbat riziku spojenému s příliš vysokou koncentrací investic. Týká se to mimo jiné akcií sedmi velkých technologických společností v USA. CNBC pak v jedné ze svých reportáží detailněji hovoří o zprávách WSJ, podle kterých se Trump již několik měsíců v uzavřených jednáních věnoval tomu, „jak vyhodit Powella.“







Podle WSJ se Trump stále nerozhodl, zda skutečně nastartovat proces s cílem vyměnit šéfa Fedu. Trump ale hovoří o tom, že Powell je „neustále příliš pomalý“ a kdyby chtěl, šéf Fedu by odešel velmi rychle. Trump nyní chválí Evropskou centrální banku za její snižování sazeb, ale šéf Fedu podle něj jedná politicky. Powell přitom podle Trumpa „dluží americké veřejnosti snížení sazeb“. Ke clům pak CNBC uvedla, že podle zástupců americké vlády nyní Spojené státy jednají přibližně se 75 zeměmi a ekonomikami včetně Japonska a Evropské unie. Ministerstvo financí dává za příklad jednání Itálii, která by podle něj měla mimo jiné kupovat od Spojených států více LNG. Obecně se přitom Američané snaží vyjednat více exportů do řady zemí tak, aby klesly jejich obchodní deficity.



Zdroj: CNBC