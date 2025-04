, a.s.

IČ 45317054



Komerční banka, a.s. zveřejnila oznámení o přijatých usneseních k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady společnosti , a.s. uskutečněné dne 24.4.2025.

Více informací zde a zde.



(komerční sdělení)