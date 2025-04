Výsledky Philip Morris ČR: Tržby rostly, zisk stagnoval, dividenda 1 220 Kč na akcii

ČR oznámil výsledky za rok 2024. V loňském roce navýšil konsolidované tržby meziročně o 5 % na 21,6 miliardy Kč, hlavně díky vyšším cenám tabákových výrobků a bezdýmných produktů. Provozní zisk vzrostl o 3,4 % na 4 miliardy Kč, ale čistý zisk stagnoval na 3,3 miliardy Kč. Společnost navrhuje vyplatit dividendu ve výši 1 220 Kč na akcii.



Konsolidované tržby ČR bez spotřební daně a DPH se (v porovnání s předchozím rokem) zvýšily o 5,0 % neboli o 1,0 miliardu Kč a dosáhly 21,6 miliard Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu, se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH zvýšily o 3,0 % neboli o 0,6 miliardy Kč. Tento nárůst byl způsoben především příznivým vývojem cen portfolia tabákových výrobků určených ke kouření i bezdýmných produktů (+ 1,3 mld. Kč) a vyšším objemem prodeje bezdýmných produktů (+ 0,1 mld. Kč), a byl částečně kompenzován nižšími objemy prodeje portfolia tabákových výrobků určených ke kouření (- 0,6 mld. Kč) odrážejících celkový pokles trhu, a také nižším objemem výrobní produkce (- 0,2 mld. Kč).



Provozní zisk ve výši 4,0 miliardy Kč vzrostl (v porovnání s předchozím rokem) o 3,4 %, a to zejména díky pozitivnímu vývoji tržeb. Tento nárůst zahrnuje také měnový dopad ve výši 3,9 p.b. Po vyloučení dopadu měnového kurzu se provozní zisk snížil o 0,5 %. Čistý zisk za reportované období zůstal stabilní na úrovni 3,3 miliardy Kč. Společnost navrhuje vyplatit dividendu ve výši 1 220 Kč na akcii (výnos z dividendy 6,9 %), což je pod naším odhadem 1 350 Kč na akcii.





Zdroj: ČR



Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH narostly (v porovnání s předchozím rokem) o 4,4 % na 12,6 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje cen našeho portfolia tabákových výrobků určených ke kouření i bezdýmných produktů (+ 1,0 mld. Kč), což bylo částečně kompenzováno nižším objemem prodejů portfolia tabákových výrobků určených ke kouření (- 0,5 mld. Kč).



Tržby na Slovensku bez spotřební daně a DPH narostly (v porovnání s předchozím rokem) o 7,2 % na 249 milionů eur, a to zejména v důsledku příznivého vývoje cen našeho portfolia tabákových výrobků určených ke kouření i bezdýmných produktů (+ 20,3 milionů eur), a vyšších objemů prodejů portfolia bezdýmných produktů (+ 8,9 milionů eur), což bylo částečně kompenzováno nižším objemem prodejů portfolia tabákových výrobků určených ke kouření (- 10,3 milionů eur) a negativním vývojem cen a objemu prodejů portfolia bezdýmných zařízení IQOS (- 2,1 milionů eur).



Tržby za výrobní služby se (v porovnání s předchozím rokem) snížily o 3,5 % na 2,7 miliardy Kč z důvodu nižšího výrobního objemu. I když je výrobní objem v Kutné Hoře konzistentně udržován na vysoké úrovni, celkem 37,7 miliardy kusů, i tak došlo k mírnému poklesu o 2,9 %, jako reakce na vývoj poptávky po cigaretách. Po oznámení o investici do nových výrobních zařízení určených pro výrobu nikotinových sáčků ZYN, začíná jejich instalace, implementace a očekává se, že výroba bude spuštěna v roce 2026.



Philip Morris ČR ve výhledu uvedl, že dosažení budoucích výsledků může být ovlivněno riziky, nejistotami a nepřesnými předpoklady. Skutečné výsledky se proto mohou lišit od odhadovaných, předpovídaných nebo plánovaných výsledků, pokud nastanou známá nebo v současnosti neznámá rizika a nejistoty nebo pokud se výchozí předpoklady ukážou jako nepřesné.



Celkově výsledky a navrhovaná dividenda ve výši 1 220 Kč na akcii byly pod odhady Patrie.