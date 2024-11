KARO Leather oznámila výsledky za 3Q. Předpokládá splnění ročního plánu EBITDA ve výši 100 mil, Kč a pokles tržeb

Zpracovatel kůží KARO Leather a.s. vyrobil a prodal během prvních třech kvartálů letošního roku 763 tisíc metrů čtverečních nábytkářských a obuvnických usní, což na tržbách představuje 168 milionů korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl výše 58,6 milionu korun při EBITDA marži 34,8 procenta. Skupina KARO díky tomu předpokládá splnění ročního plánu na úrovni provozního zisku EBITDA ve výši 100 milionů korun.



S ohledem na stále větší preferenci zákazníků odebírat levnější produkty se znovu upravuje výhled na úrovni tržeb, a to ze 300 na 260 milionů korun. U zakázkové výroby je však pro KARO klíčovým ukazatelem vytvořená přidaná hodnota na 1 m2 zpracované kůže (zisková marže), která se letos drží na stabilní úrovni. KARO Leather tak předpokládá naplnění objemu vyrobených a prodaných kůží v objemu 1,1 mil. m2 a dosažení provozního zisku EBITDA 100 milionů korun při EBITDA marži 38,5 %. „Čeká nás nyní velmi silný čtvrtý kvartál, ve kterém bude již naplno vidět pozitivní efekt našeho druhého výrobního závodu, ve kterém se začalo vyrábět v srpnu letošního roku. Očekáváme tak splnění našich cílů na úrovni EBITDA,“ uvádí k výsledkům finanční ředitel Jakub Hemerka.



V roce 2025 očekává skupina KARO Leather 1,3 mil. m2 vyrobených a prodaných kůží, tržby na úrovni minimálně 400 milionů korun a dosažení provozního zisku EBITDA minimálně 130 milionů korun při EBITDA marži 32,5 %. Čistý zisk by pak měl překonat hranici 60 milionů korun při čisté marži 15 %.

Období 2023 E2024 F2025 Vyrobené a prodané množství kůží (mil. m2) 1,006

+50,1 % 1,100 +9,3 % +1,300

+18,2 % Tržby (mil. CZK) 317 +65,8 % +260 -18 % +400 +53,8 % EBITDA (mil. CZK) 35,6 +94,0 % +100,0 +180,9 % +130,0 +30 % EBITDA marže (%) 11,3 % 38,5 % +240,7 % 32,5 % -2,4 % Čistý zisk (mil. CZK) -19,3 +30,0 +60,0 +100,0 % Čistá marže (%) -6,1 % 10,0 % 15,0 % +50,0 % EPS (CZK) -3,9 4,35 8,70

Valná hromada bude v prosinci hlasovat o emisi nových akcií



KARO Leather a.s. ve čtvrtek 14. listopadu 2024 na svém webu zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která bude projednávat zvýšení základního kapitálu a vydání 1.900.000 nových akcií. Cílem úpisu bude úplné splacení nebankovních závazků společnosti v souhrnné výši 285 milionů CZK. Společnost tímto krokem cílí na značné posílení rozvahy společnosti, snížení finančních nákladů na dluh, zlepšení cash flow a přiblížení se prvním dividendám. Pro akcionáře a investory je proto připraven online analytický webinář, na kterém bude transakce a její dopady detailně rozebrány. Blíží informace o akci naleznete na tomto registračním formuláři.