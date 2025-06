Cla a chaos – dějství druhé?

Yahoo Finance poukazuje na to, že Donald Trump opět hovoří o 25% clu na iPhony, které jsou do USA dováženy z jiných zemí. K tomu chce Trump navrhnout 50% cla na zboží dovážené z EU, protože obchodní jednání s Evropskou unií podle jeho názoru nikam nevedou. Na Yahoo vývoj komentoval Shai Akabas z Bipartisan Policy Center. Podle něj se na jednu stranu nějaké cíle současné americké vlády dají pochopit, neustálé posuny v názorech a krocích ale znamenají, že pro některé společnosti je nemožné se nějak zorientovat a podnikat.



Prostředí je náročné i pro spotřebitele, kteří těžko plánují své výdaje s ohledem na nejistotu ohledně dalšího vývoje inflace. Vláda totiž neustále mění své plány týkající se výše a zavádění cel. Pokud by přitom cla dosáhla vysokých úrovní, dá se očekávat útlum ekonomické aktivity. Prostředí s novými cly, která by ale byla relativně nízká, by naopak brzdu ekonomice představovat nemuselo.







Ekonom hovořil i o tom, že některé cíle současné vlády jsou v rozporu. Trump totiž na jednu stranu hovoří o tom, že cla by měla být významným novým zdrojem rozpočtových příjmů. Na druhou stranu jsou ale vydávána za nástroj, kterým se má dosáhnout nového celosvětového systému, který by byl férovější a nesl by menší obchodní bariéry. Akabas dodal, že podle odhadů jeho instituce cla určité zvýšení rozpočtových příjmů přinášejí, ale nepůjde o žádnou výraznou změnu.



Pokud by přitom bylo skutečně dosaženo férovějšího prostředí ve světové ekonomice a nižší celní zátěže, příjmy by samozřejmě ani růst nemohly. Fiskální situace se navíc podle experta v USA zhoršuje a téma rozpočtových příjmů je tedy důležité. Ke clům dodal, že nyní zmiňovaná cla jsou dlouhodobě neudržitelná, americký spotřebitel má navíc za sebou období vysoké inflace a současné prostředí je pro něj hodně nečitelné.



Torsten Slok z Apollo Global Management na CNBC komentoval hrozby vyšších cel na a EU s tím, že nyní to vypadá na oživení diskuse kolem cel a jejich dopadu na inflaci, sazby a ekonomický růst. V podstatě se přitom jedná o tlaky na stagflační prostředí, které je charakterizováno útlumem ekonomické aktivity a současně vyššími inflačními tlaky. Akce si ale vedou dobře a podle Sloka je to překvapivé i s ohledem na to, kolik firem snižuje své budoucí odhady ziskovosti.







Slok míní, že firmy reagují na současnou nejistotu tím, že si drží své zaměstnance a nepropouštějí. K akciím dodal, že valuace velkých technologických firem jsou přehnaně vysoko, rizikem je jednak zmíněný vývoj ziskovosti, ale také soustavně vyšší sazby.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC