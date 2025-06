Němečtí dodavatelé automobilek se obávají o další existenci, zjistil průzkum

Němečtí dodavatelé automobilek se kvůli krizi automobilového průmyslu obávají o další existenci. Dvě třetiny očekávají, že v příštích dvou letech se trh pročistí, tedy že z něj některé firmy zmizí. Podle agentury DPA to vyplývá to z průzkumu, který v březnu a v dubnu provedla poradenská společnost Baker Tilly mezi stovkou manažerů německých dodavatelů automobilového průmyslu. Agentura Reuters také upozorňuje na téma kovů vzácných zemin. Automobilový průmysl se obává, že situace by mohla vyústit ve třetí velký šok v dodavatelském řetězci za posledních pět let. V letech 2021 až 2023 narušil výrobu v odvětví nedostatek čipů a v roce 2020 si uzavírky továren vynutila pandemie covidu-19.



Celkem 67 procent dotázaných očekává, že za dva roky budou mít méně konkurentů než dnes. Pouze 20 procent odhaduje, že na trh vstoupí noví dodavatelé, především z Číny.



Konkurence z Asie se už dnes považuje za velký problém. Více než polovina dotázaných, respektive 51 procent, asijským firmám přiznává "neotřesitelný náskok v klíčových technologiích."



Svou vlastní situaci přitom oslovené firmy hodnotí pozitivněji než situaci v celém odvětví. Tu považuje za spíše špatnou nebo dokonce velmi špatnou 79 procent dotazovaných. Pokud jde o jejich vlastní společnost, uvedlo 78 procent dotazovaných, že situace je "spíše dobrá" nebo dokonce "velmi dobrá."



"Existuje drastický rozdíl ve vnímání," říká analytik společnosti Baker Tilly Jannik Bayat. "Zdá se, že si v odvětví uvědomují rizika, ale nepodnikají dostatečně rozhodné kroky, aby jim čelili ve vlastní společnosti," dodal.



Za hlavní problém označilo 56 procent respondentů vysoký tlak na investice a náklady. Šedesát procent si také stěžovalo, že v dnešní době už není možné spolehlivě plánovat kvůli geopolitickým změnám a možným obchodním konfliktům. Současně 55 procent uvedlo, že příležitost pro transformaci odvětví se uzavírá ještě rychleji, než se dříve předpokládalo.



Většina z dotázaných to však nepovažuje za hrozbu pro vlastní společnost. Vlastní obchodní model má 75 procent z nich za do značné míry nezávislý na změně technologie pohonu. Díly, které vyrábějí, jsou totiž stejně potřeba v elektromobilech jako v modelech se spalovacím motorem.



Přesuny výroby do zahraničí pak podle průzkumu nehrají významnou roli. Pouze 17 procent respondentů považuje tento krok za nezbytný pro zajištění své konkurenceschopnosti.

Mezi globálními automobilkami panují obavy, že omezování vývozu kovů vzácných zemin z Číny povede k nové krizi v globálním dodavatelském řetězci, upozornila na další palčivé téma pro automobilky agenura Reuters. Kovy vzácných zemin jsou pro automobilový sektor důležitou surovinou. "Celý automobilový průmysl se nachází v naprosté panice," řekl Reuters například šéf německé firmy na výrobu magnetů Magnosphere Frank Eckar. "Jsou ochotni zaplatit jakoukoliv cenu," dodal.



Automobilový průmysl se obává, že situace by mohla vyústit ve třetí velký šok v dodavatelském řetězci za posledních pět let. V letech 2021 až 2023 narušil výrobu v odvětví nedostatek čipů a v roce 2020 si uzavírky továren vynutila pandemie covidu-19. Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA minulý týden uvedlo, že někteří evropští výrobci automobilových součástek už v reakci na omezení vývozu kovů vzácných zemin z Číny pozastavují produkci. Poukázalo v této souvislosti na pomalé schvalování vývozních povolení čínskými úřady. Čínské ministerstvo obchodu v sobotu oznámilo, že Čína je ochotna urychlit schvalování licencí pro vývoz kovů vzácných zemin do Evropské unie. Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek prohlásil, že čínský prezident Si Ťin-pching souhlasí s obnovením dodávek kovů vzácných zemin do Spojených států. Dnes by měli vysocí představitelé USA a Číny o obchodních otázkách dále jednat v Londýně.