Reuters: Automobilový sektor se obává krize kvůli nedostatku kovů vzácných zemin

Mezi globálními automobilkami panují obavy, že omezování vývozu kovů vzácných zemin z Číny povede k nové krizi v globálním dodavatelském řetězci. Informuje o tom dnes agentura Reuters. Kovy vzácných zemin jsou pro automobilový sektor důležitou surovinou, používají se například k výrobě magnetů.



"Celý automobilový průmysl se nachází v naprosté panice," řekl šéf německé firmy na výrobu magnetů Magnosphere Frank Eckar. "Jsou ochotni zaplatit jakoukoliv cenu," dodal.



Automobilový průmysl se obává, že situace by mohla vyústit ve třetí velký šok v dodavatelském řetězci za posledních pět let. V letech 2021 až 2023 narušil výrobu v odvětví nedostatek čipů a v roce 2020 si uzavírky továren vynutila pandemie covidu-19.



Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA minulý týden uvedlo, že někteří evropští výrobci automobilových součástek už v reakci na omezení vývozu kovů vzácných zemin z Číny pozastavují produkci. Poukázalo v této souvislosti na pomalé schvalování vývozních povolení čínskými úřady.



Čínské ministerstvo obchodu v sobotu oznámilo, že Čína je ochotna urychlit schvalování licencí pro vývoz kovů vzácných zemin do Evropské unie. Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek prohlásil, že čínský prezident Si Ťin-pching souhlasí s obnovením dodávek kovů vzácných zemin do Spojených států. Dnes by měli vysocí představitelé USA a Číny o obchodních otázkách jednat v Londýně.



Dnešní automobily využívají kovy vzácných zemin v desítkách součástek, například v zrcátkách, olejových čerpadlech, stěračích či brzdových senzorech. Čína se podle poradenské společnosti AlixPartners podílí zhruba 70 procenty na globální těžbě kovů vzácných zemin a zhruba 90 procenty na produkci slitin kovů vzácných zemin a magnetů. Průměrný elektromobil podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) obsahuje zhruba půl kilogramu kovů vzácných zemin, zatímco u vozů se spalovacím motorem je to zhruba čtvrt kilogramu.



Automobilky se snaží snížit svou závislost na Číně hledáním alternativních zdrojů kovů vzácných zemin či vývojem magnetů, které se bez těchto kovů obejdou. Potrvá ale ještě roky, než tyto iniciativy zajistí výrobcům aut materiály v potřebném množství, píše Reuters. "Je to o hledání alternativních řešení (mimo Čínu)," uvedl Joseph Palmieri, který má na starosti řízení dodavatelského řetězce ve firmě na výrobu automobilových součástek Aptiv.



Magnety bez kovů vzácných zemin vyvíjí například americká společnost Niron, která získala přes 250 milionů dolarů (zhruba 5,4 miliardy Kč) od investorů, mezi něž patří například automobilky a Stellantis. "Vidíme výrazný posun v zájmu investorů a zákazníků (po omezení čínského exportu)," uvedl šéf podniku Jonathan Rowntree. Společnost Niron plánuje výstavbu továrny za miliardu dolarů, která by měla zahájit produkci v roce 2029.