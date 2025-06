Gundlach: Mění se investiční paradigma

Ředitel investiční společnosti DoubleLine Group Jeffrey Gundlach na konferenci pořádané Bloombergem hovořil o řadě aktuálních investičních témat včetně vývoje na dolaru, amerických akciích a dluhopisech. Poukázal na to, že dolar měl dříve tendenci růst ve chvíli, kdy na akciovém trhu probíhala korekce. Během té poslední se ale kurz americké měny choval obráceným způsobem. Výrazná změna také proběhla u dlouhodobějších dluhopisů v reakci na snižování sazeb centrální bankou.



Gundlach konkrétně připomněl, že když začal Fed na podzim snižovat sazby, výnosy desetiletých vládních obligací zamířily nahoru. V minulosti přitom jejich ceny v reakci na takový krok obvykle rostly, tudíž výnosy šly po nějakou dobu dolů a ne nahoru. Investor v této souvislosti zmínil rostoucí vládní zadlužení USA včetně toho, že se zvyšuje dluhová služba, tedy splátky a úrokové náklady, jejichž současnou výši „má dost lidí tendenci podceňovat“.







Podle experta dochází konkrétně k tomu, že americké vládní dluhopisy ztrácejí svou pozici jako univerzální bezpečné aktivum, ke kterému se investoři obracejí v náročnějších obdobích. Přispívat k tomu může i vývoj inflace, která se bude podle Gundlacha opět zvedat. „Pravděpodobně se nyní nacházíme na dně dlouhodobější inflace.“ V současné situaci bude tedy ze strany vlády vyžadováno „dost kreativního uvažování“ nad tím, jak dosáhnout řešení rostoucího vládního zadlužení. A investoři by měli více uvažovat „o alokaci do nedolarových aktiv, která už stejně probíhá.“



Gundlach konkrétně míní, že Fed může kvůli růstu výnosů vládních dluhopisů nakonec přistoupit ke kvantitativnímu uvolňování. Zmíněná „kreativita“ by tak v takovém scénáři znamenala, že centrální banka by začala nakupovat vládní dluhopisy s cílem snížit jejich výnosy. Investor zhruba odhaduje, že k něčemu takovému by došlo ve chvíli, pokud by se výnosy desetiletých vládních obligací dostaly k 6 %. V takovém případě by totiž tlak na vládní finance byl už příliš vysoký.



Jestliže by k něčemu takovému došlo, podle Gundlacha by bylo dobré nakupovat vládní dluhopisy „těsně předtím, než centrální banka oznámí nové kvantitativní uvolňování.“ V praxi je něco takového hodně složité, nicméně podle experta by nové QE vyvolalo prudký pokles výnosů obligací. Na snižování krátkodobých sazeb mohou naopak dlouhodobější dluhopisy dál reagovat poklesem cen a růstem výnosů tak, jako se to dělo na začátku současného cyklu poklesu sazeb.



„Jde o změnu investičního paradigmatu, dluhopisy už nejsou bezpečným přístavem, tím je najednou zlato.“ Z něj se stalo „skutečné investiční aktivum“, o které se už zajímají běžní investoři, nejen spekulanti a lidé s „šílenými teoriemi o přežití“. K tomu jej opět nakupují centrální banky. „Já sám jej vlastním od chvíle, kdy stálo 300 dolarů, a to zejména přes těžaře,“ dodal investor.



Zdroj: Bloomberg