Čína hodlá zrušit cla pro téměř všechny africké země, píše Le Monde

Čína hodlá zrušit cla pro téměř všechny africké země, píše deník Le Monde. Postupuje tak opačně než Spojené státy, které pod vedením prezidenta Donalda Trumpa hrozí zavedením cel na téměř veškerý dovoz. Rozhodnutí Pekingu je však podle listu spíše symbolické a má upevnit jeho pozici strategického partnera afrického kontinentu, než že by mělo reálný ekonomický dopad. Zrušení cel se totiž vztahuje především na zemědělské produkty.



"Jde o politický akt bez většího ekonomického významu, který se ve skutečnosti ani netýká afrických zemí. Peking tak vzkazuje Spojeným státům: 'Vy zvýšíte cla, my je snížíme'. Afričané jsou jako diváci tenisového zápasu; sledují bez velkých iluzí, jak jedna strana odpaluje míček na druhou stranu a obráceně," řekl listu Thierry Pairault z Vysoké školy sociálních studií (EHESS).



Spojené státy vůči Africe zaujímají tvrdý postoj, píše Le Monde. Mnoha zemím hrozí celní přirážky a přibližně 30 z nich by mohlo přijít o výhody bezcelního přístupu, které získaly na základě čtvrt století staré obchodní dohody African Growth and Opportunity Act (AGOA). Ta tvoří jádro americké obchodní politiky s Afrikou, její platnost ale skončí v září a není jasné, zda ji Trump obnoví.



Čína oznámila zrušení všech cel pro africké státy ve čtvrtek 12. června. Jediná země, na kterou se rozhodnutí nevztahuje, je Svazijsko. Toto africké království totiž nadále udržuje diplomatické vztahy s Tchaj-wanem, na něhož si Peking činí nárok.



Na nejvíce průmyslové země na kontinentu, jako jsou Jihoafrická republika, Maroko nebo Keňa, bude mít podle listu čínský krok nepochybně pozitivní dopad. Ale dotkne se jen hrstky produktů z těchto zemí, píše dále Le Monde. Zdá se tak nepravděpodobné, že by jihoafrická auta nebo keňské džíny mohly konkurovat čínským výrobkům.



Ačkoliv africko-čínské vztahy jsou na vzestupu, charakterizuje je silná nerovnováha. Asijská velmoc se prezentuje jako první obchodní partner afrického kontinentu. Zboží z Afriky přitom tvoří jen nepatrnou část všech dodávek směřujících do Číny. Největší část afrického vývozu představují suroviny.