Rally na rozvíjejících se trzích bude pokračovat navzdory geopolitickému napětí i celním hrozbám, věří stratégové

Investoři věří, že několikaměsíční růst na rozvíjejících se trzích stále může pokračovat, a to i navzdory hrozbám cel a rostoucímu geopolitickému napětí. Správci fondů, jako jsou Lazard Asset Management a Pictet Asset Management, nakupují místní dluhopisy v Latinské Americe, asijské měny a některé vysoce výnosné státní dluhopisy.

Optimismus, podpořený slábnoucími obavami z obchodní politiky Donalda Trumpa, dostal minulý týden nový impuls po sérii slabších údajů o inflaci v USA, které znovu podnítily sázky na více než jedno snížení sazeb ze strany Fedu v letošním roce. To oslabilo dolar na nejnižší úroveň od roku 2022 a podpořilo růst aktiv na rozvíjejících se trzích.





„Zrychlující se trend slabšího dolaru a stále nadhodnocená úroveň americké měny naznačují, že místní aktiva rozvíjejících se trhů mají ještě značný prostor pro růst,“ uvedl Chris Preece, portfolio manažer ve společnosti Pictet. „Samozřejmě může dojít ke korekci, ale nemyslím si, že by byl pohyb na měnových trzích přehnaný.“

Rozvíjející se trhy zažívají silný začátek roku – měny mají nejlepší start od roku 2009, lokální akcie překonávají index S&P 500 a místní dluhopisy prudce rostou. Výnosová prémie, kterou investoři požadují za držení dluhopisů s nízkým ratingem oproti americkým státním dluhopisům, klesla na nejnižší úroveň za téměř čtyři roky. Tím však jsou tato aktiva zranitelnější vůči rizikům spojeným s americkou politikou a eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě. A připomínkou toho byly i nedávné izraelské nálety na Írán.





Podle stratégů to znamená, že investoři budou muset na začátku druhé poloviny roku „zachovat chladnou hlavu“. Stratégové včetně Jonnyho Gouldena a Saada Siddiquiho uvedli, že „trhy mají vyšší práh pro paniku“, a potvrdili doporučení nadvážit měny rozvíjejících se trhů. V pondělí se tento optimismus projevil růstem indexů měn i akcií rozvíjejícíh se trhů. Izraelský šekel byl nejsilnější měnou dne a akcie spojené s umělou inteligencí a obrannými kontrakty posilovaly.

Návrat kapitálu



Po miliardových odlivech v posledních třech letech se kapitál vrací zpět, jak se investoři snaží diverzifikovat mimo USA, kde rostou obavy o růst i politiku. Fondy zaměřené na dluhopisy rozvíjejících se trhů zaznamenaly v týdnu končícím 11. června příliv 738 milionů USD - nejvíce v tomto roce. ETF zaměřená na místní vládní dluhopisy na rozvíjejících se trzích přilákala v květnu 255 milionů USD, což je nejvíce od roku 2019.

„Vidíme návrat zahraničních investorů do této třídy aktiv,“ uvedl Nicolas Jaquier z Ninety One Plc. „Ale také domácí investoři do rozvíjejících se trhů, kteří byli dlouho silně zainvestováni v dolaru, začínají tuto pozici obracet.“



Asijské měny



Arif Joshi z Lazard přesunul své pozice z měn východní Evropy do Asii. Mezi jeho favority patří tchajwanský dolar, jihokorejský won a malajsijský ringgit. Anders Faergemann z PineBridge Investments přidává měny jako česká koruna a maďarský forint, které těží ze síly eurozóny. V Asii preferuje tchajwanský dolar, korejský won a indickou rupii. V Mexiku sází na místní aktiva s vysokým výnosem, podpořená stabilitou dohody USMCA.



„Ačkoli jsme už letos na rozvíjejících se trzích ušli kus cesty, zejména díky slabšímu dolaru, současný vývoj může pokračovat i ve druhé polovině roku – bez ohledu na červencový termín pro Trumpovo rozhodnutí o clech,“ uvedl.



Korekce



Někteří správci fondů však varují, že jednání o dluhovém stropu v USA a Trumpovy nejasné postoje k clům mohou opět zvýšit volatilitu. „I když věříme, že měny rozvíjjících se trhů mají střednědobě značný potenciál, takticky jsme naši expozici snížili,“ uvedla Antonina Tarassiouk z Reams Asset Management. Brazilský real, který letos posílil o 11 %, by mohl být v případě rizikového scénáře pod tlakem.

„Trh se možná příliš unáhlil a ignoruje rizika spojená s obchodní politikou,“ řekl Aaron Gifford z T. Rowe Price. „Bylo by rozumné část zisků realizovat.“



Podle Invesco však není čas z trhu odcházet. „Možná je vhodné upravit některé pozice s ohledem na možná rizika, ale zároveň je důležité zůstat v této třídě aktiv,“ uvedl Wim Vandenhoeck z Invesco.



Zdroj: Bloomberg