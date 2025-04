Rozbřesk: De-dolarizace jako nová finanční zbraň Číny?

Slabší chvilka, kterou si slovy D. Trumpa vybral minulý týden trh s americkými vládními dluhopisy, upozornila na to, že soupeření USA a Číny může nabrat novou finanční dimenzi. Nemáme k tomu sice čerstvá dala, ale je dost dobře možné, že výprodej amerických dluhopisů byl přiživen tím, že je Čína hodlá vystřílet ze svých devizových rezerv. Nejenže by tím dala Bílému domu najevo, že dokáže obchodní válku přetavit ve finanční, ale navíc by podpořila de-dolarizaci globální ekonomiky, která v jisté míře dlouhodobě zvolna probíhá. Jakou hrozbu tedy pro americké vládní dluhopisy a dolar představuje to, že se Čína kompletně zbaví dolarových devizových rezerv, kde má nakoupeny dluhopisy za více než 760 miliard USD?



Příklad Ruska z let 2013 až 2019, které během tohoto období vyprodalo dluhopisy za více než 180 mld. USD, a tím jejich podíl v rezervách stlačilo na nulu, ukazuje na to, že se lze relativně rychle zbavit poměrně značné částky dolarových devizových rezerv. Nad tímto příkladem lze zároveň učinit dva závěry – za prvé, Rusko bylo schopno odclonit prakticky polovinu svých devizových rezerv (které zůstaly na úrovni 400 mld. USD) od dolaru do jiných aktiv – primárně do zlata (jehož cena i díky tomu rostla). Za druhé, trh s americkými vládními dluhopisy “ruský výprodej” téměř nezaznamenal. Bylo to mimo jiné i proto, že tím hlavním investorem do amerického vládního dluhu byl Fed, který držel rozhodující podíl amerického vládního dluhu (prakticky třetinu) a byl kdykoliv ochoten tento podíl výrazně navýšit (jak se ukázalo během COVIDu).



Tím se obloukem dostáváme k Číně a potenciální hrozbě, že se bude agresivně zbavovat amerických vládních dluhopisů. Prakticky vzato – pokud by tato situace měla generovat pnutí na tomto klíčovém trhu (čti problémy americkému finančnímu systému), tak pro Fed není žádný problém vstoupit na trh a díru po Číně svými nákupy zacelit. Z pohledu bilance (celková aktiva činí 6727 mld. USD) by nákup dluhopisů za 760 nebyla nijak zničující suma. Nicméně je jasné, že tento krok by byl v jasné kolizi s jinými (monetárními) cíly centrální banky, kdy restrikce by se ze dne na den proměnila v expanzi. Nestalo by se tak ani poprvé, ani naposled, ale je v celku jasné, že vynucenou záchranou operaci na stabilizaci trhu s americkými vládními dluhopisy by odnesl kurz dolaru.



*** TRHY ***



Koruna



Česká koruna zůstává nadále stabilní a vyhlíží jak vývoj obchodních válek, tak ale i případné komentáře tuzemských centrálních bankéřů před blížícím se měnově-politickým zasedáním. My sice v základním scénáři počítáme se snížením sazeb na květnovém zasedání, extrémní nejistota ale může vést centrální bankéře k prodloužení pauzy. S tímto scénářem zatím trhy nekalkulují, pokud by ale členové bankovní rady vyrukovali s jestřábí rétorikou, pro korunu může jít o pozitivní impuls.



Eurodolar

Eurodolar si po hektických dvou týdnech včera užil klidnější seanci. Zajímavé je však sledovat poslední rétoriku čelných představitelů Fedu, která se částečně překlápí do stagflačního hodnocení situace americké ekonomiky. To platilo jak o pátečním vystoupení šéfa newyorského Fedu Williamse, tak dnes ráno pro jeho kolegu Bostica. Na druhou další člen vedení Fedu Ch. Waller včera uvedl, že by byl pro agresivnější snižování sazeb, pokud celní sazby budou posazeny vysoko. Klíčové z tohoto úhlu pohledu může být zítřejší vystoupení šéfa Fedu Powella.