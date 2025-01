Niles: Velké technologie už nepatří mezi nejzajímavější akcie, lepší jsou menší hodnotové firmy

Dan Niles z Niles Investment Management hovořil na Bloombergu o tom, že jeho společnost nakupuje akcie i mimo Spojené státy. Jedním z důvodů je rozdíl ve valuacích a dalším obavy z toho, jaké dopady by mohla mít vysoká cla na některé země. Podle investora jsou totiž tyto obavy přehnané a kvůli nim se tak objevují mimo investiční příležitosti USA.



Trump je podle investora „byznysman“ a jeho řeči o clech jsou „startovacím bodem pro jednání“. Pokud tedy někdo „panikaří, že Trump zavede 60% cla na čínské zboží,“ je to podle Nilese přehnaná reakce. Předchozí čtyři roky Trumpovy vlády také ukazují, že realita je mnohem mírnější než jeho slova. Některé rozvíjející se trhy jsou přitom „velmi levné“, důvodů je více, ale jeden z nich představují popsané obavy.



Následující graf od srovnává valuace hlavních světových trhů. Ty americké se stále drží vysoko nad historickými standardy, a to pokud je očistíme od vlivu velkých technologických společností. Blízko valuačního mediánu je naopak Evropa a Japonsko, znatelně pod ním figurují Velká Británie a Čína.





Zdroj: X



Americké trhy zase táhla nahoru užší skupina akcií a podle Nilese může na americkém trhu dojít k fázi určitého ochlazení nadšení z umělé inteligence. Pak je možné, že část peněz se z tohoto trhu přesune na ty zahraniční. U Číny je ale podle něj problém v tom, že její vláda nechce stimulovat způsobem, který by podpořil domácnosti a jejich finance. K tomu země míří ke scénáři, kterým si prošlo Japonsko a ke kterému mimo jiné přispívá demografický vývoj. Cestou ven by bylo zvyšování produktivity, ale zde mohou být překážkou obchodní spory s USA.



Niles také uvedl, že jeho společnost mezi nejzajímavější akcie pro letošní rok neřadí žádnou z populárních velkých technologií. Příčinou je zmíněná možnost ochlazení zájmu o umělou inteligenci, která sebou ponese určité přehodnocování potenciálu této nové technologie. Podle experta jsou na trhu lepší tituly včetně hodnotových akcií menších společností. Ty mají „velmi atraktivní valuace relativně ke zbytku trhu“.



U malých akcií se ale investor obává možnosti opětovného zvedání sazeb americkou centrální bankou. K tomu by na tento segment trhu dolehlo případné ochlazení amerického hospodářství a celkově tak nejmenší společnosti na trhu stále představují riziko. Proti tomu stojí zmíněné středně velké společnosti s charakteristikou hodnotových akcií, které by na popsaný scénář neměly být tak citlivé, ale jejich valuace leží také nízko.



Zdroj: Bloomberg