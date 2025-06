Jestřábí Fed akciové investory příliš nepotěšil, Wall Street zavřela beze změny

Americké akciové trhy dnes během zasedání centrální banky hledaly směr, aby nakonec zavřely bez větších změn. Americký Fed ponechal dle očekávání sazby beze změny, a tak investoři vyhodnocovali především doprovodné komentáře. Fed ve svém výhledu rozhodně nezněl nijak holubičím tónem, když potvrdil svůj předchozí plán na dvojnásobné snížení sazeb o čtvrt procentního bodu do konce roku. To je samozřejmě hodně vzdálené od představ amerického prezidenta Trumpa, který opakovaně vyzýval Fed, aby okamžitě snížil sazby o celý procentní bod. Fed sice uvedl, že nejistota ohledně dalšího vývoje se trochu snížila, ale přesto byl nucený redukovat letošní odhad růstu americké ekonomiky na 1,4 % z 1,7 %. Fed zároveň zvýšil odhad pro inflaci na 3 % z předchozích 2,7 %.



Významnou zprávu jsme zaznamenali v oblasti kryptoměn, když americký senát schválil legislativu pro navázání kryptoměn na dolar, což by mohlo vést k prohloubení využívání tohoto moderního platidla. Tyto zprávy negativně dolehly na karetní společnosti a , jejichž akcie oslabily přibližně o 5 %, a tak se staly nejslabšími v rámci indexu S&P 500.