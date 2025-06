Rozbřesk: Další eskalace íránského konfliktu, jaké mohou být dopady do inflace?

Poslední dny přinesly další eskalaci konfliktu mezi Íránem a Izraelem. Za pokračováním raketových útoků se vyostřuje útočná rétorika a příští dva týdny rozhodnou pravděpodobně o eventuálním zapojení USA do konfliktu. Obavy z rozšíření konfliktu vedly na trzích k nárůstu rizikových prémií v cenách ropy – i když zatím produkční (3,5 % globální produkce ropy) ani tranzitní (20 % globální produkce ropy a plynu) kapacity Íránu narušeny nebyly, ceny ropy se vyšplhaly v důsledku vysoké nejistoty pod 80 USD za barel (prémie cca 10 % oproti úrovním před startem konfliktu).



Jak už jsme psali na začátku tohoto týdne, z pohledu evropské a české ekonomiky bude klíčová nejen intenzita napětí na energetických trzích, ale také délka jeho trvání. Termínové kontrakty na ropě aktuálně ukazují, že trhy se sice více bojí, ale období vysokých cen podle nich bude “dočasnou epizodou”.



Naše analytické modely (strukturální VAR) ukazují, že 10% nárůst cen ropy v důsledku globálního nabídkového šoku (výpadků produkce) historicky vzato vedl k růstu české inflace zhruba o 0,2procentního bodu kumulativně. To v zásadě odpovídá závěrům některých starších studií České národní banky. Pokud tedy konflikt rychle neodezní, může nás to v příštích týdnech vést k mírnému zvýšení inflační trajektorie pro druhou polovinu tohoto roku.



Výraznější dopad do inflace a potenciálně i HDP by musel být pravděpodobně spojen s další eskalací konfliktu (spojenou například se zapojením USA a dalších regionálních hráčů do konfliktu) a přímým omezením íránských produkčních a tranzitních kapacit. Pak bychom pravděpodobně viděli kromě výrazně vyšších cen ropy také dražší plyn, který v Evropě lehce přeskočí do vyšších cen elektřiny. A multiplikační přesah dražší elektřiny a plynu do spotřebitelské inflace (například skrze potraviny) může být, jak víme daleko silnější…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna nemá dostatek impulsů k výraznějšímu pohybu a na rozdíl od dolaru nebo akcií jako by ji íránský konflikt ani příliš nezajímal. Měnový pár se pohybuje v blízkosti 24,80 EUR/CZK a příští týden ji pravděpodobně ani výrazně nerozptýlí zasedání ČNB, kde předpokládáme stabilitu úrokových sazeb.



Eurodolar

Situace na Blízkém východě zůstává v centru pozornosti i eurodolarového trhu. Poslední zprávy hovoří o tom, že americký prezident Trump hodlá rozhodnout o eventuálním bombovém útoku na Írán do dvou týdnů. To si někteří vysvětlují tak, USA chtějí dát šanci diplomacii a (globální) averze k riziku klesá a s tím i posiluje eurodolar.

Dnes budou z pohledu dat ve hře jen podnikatelské nálady, čímž situace okolo Íránu může hrát pro eurodolar prim.