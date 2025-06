Evropským akciím stále ještě nedošel dech, domnívají se stratégové z Wall Street

Nebezpečí v podobně obchodní politiky a geopolitiky růst evropských akcií podle stratégů z Wall Street pouze zpomalí, nikoli zastaví. Index Stoxx Europe 600 by měl podle průměru 19 analytiků oslovených agenturou Bloomberg zakončit rok na úrovni kolem 557 bodů. To znamená další růst o 4 % oproti včerejšímu závěru a celkový roční výnos pro investory přibližně 10 %.

Uvolňování měnové politiky v Evropě a vyšší vládní výdaje by měly evropským akciím dodat potřebný impuls k překonání rizik spojených s cly a rostoucím mezinárodním napětím. „Akciové trhy jsou pozoruhodně odolné navzdory mnoha rizikům,“ uvedla analytička Beata Manthey.



Od poloviny května zaznamenaly evropské akcie jen mírné pohyby po prudkém zotavení, které vymazalo ztráty po oznámení amerických cel z počátku dubna. V posledních týdnech však trhy kolísaly kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě a rostoucím cenám ropy. Index Stoxx Europe 600 je tento měsíc zatím o 1,5 % níže, přičemž jedinými sektory v zisku jsou energetika a utility.

„Mnoho investorů, se kterými mluvíme, čeká na výsledek ohledně amerických cel 9. července, aby získali lepší přehled,“ uvedl stratég Roland Kaloyan. „Očekáváme, že evropský akciový trh zůstane v rámci obchodního pásma.“



Většina analytiků musela své původně opatrné cílové hodnoty z ledna přehodnotit, protože se výhled zlepšil. Sázky na evropský region podpořily výzvy pro tzv. americký výjimečný růst, zlepšující se ekonomické vyhlídky Evropy a výrazný rozdíl v úrokových sazbách.

Pozitivní sentiment je patrný i mezi investory. Průzkum mezi správci fondů, provedený tento měsíc před eskalací napětí na Blízkém východě, ukázal, že čistých 34 % evropských investorů očekává v následujících měsících růst akcií v tomto regionu. Ačkoli se to od května příliš nezměnilo, podíl investorů očekávajících růst v horizontu 12 měsíců se vrátil na únorové maximum 75 %.

Relativně vzato jsou správci aktiv stále více optimističtí vůči Evropě. Čistých 34 % respondentů v průzkumu BofA uvedlo, že mají evropské akcie nadvážené vůči americkým benchmarkům, což je blízko čtyřletého maxima. Naopak 36 % jich uvedlo, že mají podvážené americké akcie, což je téměř nejvíce za poslední dva roky.



Přestože investoři neztrácejí ze zřetele rizika spojená s obchodními cly, rostoucí optimismus ohledně ekonomiky by se měl promítnout do firemních zisků, ukázal průzkum. „Domníváme se, že téma diverzifikace má stále prostor k růstu,“ uvedl partner a hlavní globální akciový stratég Peter Oppenheimer a dodal, že oslabující dolar nahrává evropským aktivům. „Z hlediska celkových výnosů nabízejí evropské akcie velmi přesvědčivý příběh, zejména vzhledem k tomu, že investoři často začínají s velmi koncentrovanými portfolii zaměřenými na americké akcie.“





Evropské akcie si letos vedly lépe než americké, ale tento rozdíl se zmenšuje. Nový zájem o americké technologické giganty, možné daňové škrty a optimismus ohledně obchodních jednání pomohly indexu S&P 500 minulý měsíc vymazat ztráty za rok 2025. Přesto podle stratégů vedených Maximilianem Uleerem, kteří jsou ohledně vývoje indexu Stoxx 600 dlouhodobě optimističtí, budou cla větší zátěží pro americké firmy než pro jejich evropské protějšky. V Evropě je příznivější jak zisková dynamika, tak ocenění, i když problémem zůstává politická nejistota. Výhled pro fiskální politiky a úrokové sazby rovněž nahrává Evropě, a dalším pozitivním impulsem by bylo případné příměří mezi Ukrajinou a Ruskem.

„Jakmile bude jasněji ohledně amerických cel, zákona "One Big Beautiful Bill", německého rozpočtu a fiskálního balíčku i výdajů NATO, trhy by se mohly koncem léta znovu pohnout vzhůru,“ uvedl tým . „Ve střednědobém horizontu by evropské akcie mohly opět začít překonávat ty americké.“



Zdroj: Bloomberg