Evropský obranný sektor je stále na mušce investorů. Které akcie a sektory mají ještě potenciál k růstu?

Letos mezi vítěze na evropském akciovém trhu patří zatím prudce rostoucí akcie největších zbrojařských firem. Investoři tak pátrají po dalších společnostech, které by mohly těžit z miliard přesouvaných do armádních rozpočtů. Ať už jde o výrobce brýlí, chemické firmy, nebo dokonce i tiskárenské společnosti, investoři skupují akcie s byť jen nepatrným napojením na obranný sektor, což žene jejich ceny vzhůru.



I když německý gigant letos ztrojnásobil svou hodnotu, zastínil ho čtyřnásobný nárůst akcií Exail Technologies, dodavatele námořních dronových systémů. Podobného zhodnocení dosáhla i Steyr Motors, malý výrobce motorů pro tanky a lodě. „Zájem investorů o malé britské a evropské zbrojařské firmy se výrazně změnil,“ uvedl analytik Jamie Murray ze společnosti Shore Capital Stockbrokers. „Tyto akcie mají silný růstový moment a investoři jsou ochotni přehlížet krátkodobé problémy ve prospěch střednědobých příležitostí.“





Noční vize



Základní zbrojařské akcie zaznamenaly okamžitý růst po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022, ale v poslední době se do popředí dostávají i specialisté na noční vidění. Theon International, výrobce termovizí a nočních brýlí, vstoupil na burzu v Amsterdamu v únoru loňského roku. Jeho akcie se nyní obchodují za více než trojnásobek upisovací ceny 10 eur a s násobkem očekávaných zisků 27 patří k nejdražším v tomto segmentu.



Exosens vstoupil na burzu v Paříži v červnu 2024. Nabízí řešení pro detekci světla a zobrazování za nízkého osvětlení a působí globálně. Od uvedení na trh vzrostly jeho akcie o 124 %.

Analytici jsou k vývoji obou firem – Exosens i Theon – pozitivní a většina doporučuje jejich nákup. Někteří investoři však po letošním prudkém růstu začínají realizovat zisky. Tento týden bylo v rámci blokových obchodů prodáno více než 230 milionů eur akcií Exosens a Theon.

Menší konkurent NSE, rovněž kotovaný v Paříži, vyrábí kabeláž pro letadla, příslušenství a systémy nočního vidění. V roce 2025 vzrostly jeho akcie o přibližně 45 %, čímž navázaly na dva předchozí roky dvouciferného růstu.



Robotika



Exail Technologies je další hvězdou evropského zbrojního boomu – její akcie v roce 2025 vzrostly o více než 300 % a tržní kapitalizace se během několika měsíců zvýšila z přibližně 340 milionů na 1,26 miliardy eur. Růst začal začátkem února oznámením o kontraktu v hodnotě stovek milionů eur na podvodní dronové systémy pro boj proti minám. Všech pět analytiků sledovaných agenturou Bloomberg doporučuje akcie Exail k nákupu.



Chemie



Alzchem se sídlem v německém Trostbergu vyrábí suroviny používané pro dělostřeleckou munici NATO ráže 155 mm. Firma má nepřímé napojení na obranný sektor prostřednictvím svých zákazníků a financování z Evropské komise. V roce 2024 také podepsala smlouvu s americkým ministerstvem obrany. Pět ze šesti analytiků sledovaných Bloombergem doporučuje akcie Alzchem k nákupu.





Průmyslové firmy



Průmyslové společnosti zaznamenávají různou míru úspěchu při napojování se na lukrativní obranný sektor. Zjevné zbrojařské tituly jako , Leonardo, Saab, a velmi podražily – obchodují se v průměru za přibližně 34násobek očekávaných zisků, zatímco index Stoxx 600 má tento poměr pod 15. Není tedy překvapením, že investoři hledají levnější alternativy.



Thyssenkrupp, který se obchoduje za přibližně 11násobek očekávaných zisků, se stal jedním z vítězů roku 2025. Jeho akcie se více než zdvojnásobily poté, co plánované oddělení divize stavby ponorek přitáhlo pozornost k obranným aktivitám této ocelářské firmy. Deutz, výrobce motorů, byl původně zmiňován mezi zájemci o námořní divizi Thyssenkruppu. Ačkoli se zatím nic konkrétního nestalo, generální ředitel této společnosti z Kolína nad Rýnem uvedl, že firma má o obranný sektor zájem. Její akcie letos vzrostly o 92 %.





Podobně i tiskárenská společnost Druckmaschinen údajně zvažuje přesun směrem k obraně. Její průmyslová divize navrhuje, staví a vybavuje výrobní linky, což by mohla uplatnit i ve vojenské výrobě. Její akcie letos vzrostly o 56 %.



V Itálii vyvolal boj o obrannou divizi výrobce nákladních vozů Iveco Group růst akcií na rekordní úroveň. Firma vyvíjí a vyrábí specializovaná vozidla pro obranu a civilní ochranu a rozšířila své aktivity i do oblasti umělé inteligence a softwaru. Za svou vojenskou divizi údajně požaduje až 1,5 miliardy eur.



Soukromá investiční společnost Mutares zaznamenala mimořádný výnos, když v říjnu uvedla na burzu ve Frankfurtu firmu Steyr Motors. Tato dříve upadající rakouská firma na výrobu motorů letos míří k 300% zhodnocení.



Italská letecká společnost Avio těží ze dvou horkých trendů – obrany a vesmíru. Její akcie letos vzrostly o více než 50 %. Avio uvádí, že je klíčovým servisním partnerem italského letectva a podílí se na výrobě a údržbě motorů EJ200 pro stíhačky Eurofighter Typhoon.





IT, kyberbezpečnost, zpravodajství, satelity



Akcie společnosti Eutelsat letos prudce vzrostly, v jednu chvíli až o 300 %, protože investoři očekávali její zapojení do nové evropské vojenské satelitní sítě. Firma se také prezentuje jako alternativa ke Starlinku na Ukrajině. Od té doby však akcie část zisků ztratily, mimo jiné kvůli obavám z jejího zadlužení.



Další satelitní firma OHB rovněž zaznamenala výrazný růst a je považována za potenciálního příjemce německých investic poté, co loni získala zakázku v hodnotě 2,1 miliardy eur.



Britská obranná firma Cohort Plc se sídlem v Readingu vlastní sedm podniků specializujících se na satelitní komunikaci, sledování, sonarové systémy, řízení palby a elektronický boj. Její akcie v roce 2024 vzrostly o 96 % a letos přidaly dalších 43 %.



Španělská IT firma Indra Sistemas, která vyrábí radarové systémy protivzdušné obrany, letos více než zdvojnásobila svou hodnotu. Její předseda v květnu uvedl, že firma plánuje i výrobu tanků. „Příslušenství jako telekomunikace, radary, šifrování – to vše tvoří velkou část hodnoty vozidla – a nám chyběla ta druhá část,“ řekl Ángel Escribano.



Akcie švédské společnosti Mildef Group, která vyvíjí vojenské notebooky, tablety a sledovací systémy, letos vzrostly téměř o 80 %, i když 3. června část zisků odevzdaly poté, co generální ředitel Daniel Ljunggren prodal třetinu svého podílu.





Headsety a dýchací technika



Švédská společnost Invisio, která se sama označuje za světového lídra v oblasti taktických komunikačních a sluchových ochranných systémů, nabízí na svém webu obrázky khaki headsetů, interkomů a kabeláže. Její akcie od začátku roku vzrostly téměř o 30 %.



Německá firma Draegerwerk, výrobce zdravotnického vybavení, která během pandemie covidu těžila z poptávky po dýchacích přístrojích, si v roce 2025 připsala více než 50% růst. „Společnost se v obranném sektoru profiluje díky své odbornosti v oblasti filtrace vzduchu, senzorové technologie a osobních ochranných prostředků,“ napsali analytici Warburg v dubnu.





Obě firmy patří do rostoucí skupiny veřejně obchodovaných společností vyrábějících vojenské vybavení, vozidla a zbraně, jejichž akcie rostou, jak investoři sází na dlouhodobé zvyšování obranných výdajů vlád. „Povaha války se mění,“ uvedl Graeme Bencke, portfolio manažer společnosti Amati Global Investors Ltd. „Stále důležitější jsou oblasti jako vesmír, kybernetika, komunikace na bojišti a autonomní vozidla.“



Zdroj: Bloomberg