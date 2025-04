Roubini: Americká výjimečnost přetrvá, potáhnou ji technologie

Nouriel Roubini z Roubini Macro Associates na Bloombergu uvedl, že přichází technologická revoluce v řadě oblastí. Ta by měla postupně zvedat potenciální růst americké ekonomiky, který se nyní pohybuje kolem 2 %, ale na konci desetiletí by se měl blížit 4 %. Proti vlivu nových technologií by ale mohl jít dopad politiky současné americké vlády. Jak tedy Roubini hodnotí celkovou situaci a další vývoj?



Ekonom řekl, že v nejhorším scénáři by politika vlády v oblasti cel, imigrace a dalších oblastech mohla snižovat potenciální růst amerického hospodářství asi o 0,5 procentního bodu. Celkově tu tedy stojí zvýšení potenciálu asi o 2 procentní body ze strany technologií a proti tomu zmíněný negativní vliv politiky vlády, který je ale pouze čtvrtinový. Podle ekonoma tak bude americká ekonomická výjimečnost pokračovat právě kvůli tomu, jak hospodářství potáhnou nahoru nové technologie.



Jak vidí Roubini dolar a výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů? Na tuto otázku odpověděl, že investoři se dělí na ty, kteří se zaměřují na dluhopisové trhy a na ty, kteří se pohybují na trhu akciovém. Z první skupiny se někteří obávají dalšího vývoje na dolaru, ale zmíněný technologický boom by sebou měl nést obrovské investice. „AI strategii“ zahrnující i investice do této oblasti musí přitom podle experta mít nyní nejen technologický sektor, ale také další firmy. Očekávané přínosy nových technologií budou přitom do USA lákat zahraniční kapitál, a to zejména v oblasti přímých investic do firem včetně těch na zelené louce.



Zájem bude podle ekonoma i o investice na akciovém trhu a tento efekt půjde proti obavám dluhopisových investorů. Ty se týkají pozice dolaru ve světové ekonomice, kterou může podkopávat politika vlády a vývoj rozpočtových deficitů. Nicméně Roubini se domnívá, že ve výsledku bude většímu oslabení dolaru bránit i popsaný zájem zahraničního kapitálu o investice spojené s novými technologiemi. Pokud tak americká měna bude vůbec oslabovat, šlo by jen o velmi pozvolný proces. Větší pokles jeho významu na poli rezerv pak není pravděpodobný, i když třeba Čína se bude snažit najít alternativy.



Na Bloombergu se následně diskutovalo o tom, zda nemůže nastat podobný scénář jako například během průmyslové revoluce. Ta začala v Anglii, ale těžily z ní nakonec Spojené státy. Nemůže dojít v případě nové technologické revoluce k něčemu podobnému? Není například možnost, že by revoluce začala ve Spojených státech, ale nakonec by z ní nejvíce těžila čínská ekonomika? Roubini se domnívá že ne, více v nadcházejícím pokračování článku.





