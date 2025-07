Spojené státy by letos mohly na clech vybrat 300 miliard dolarů, myslí si ministr financí

Příjmy Spojených států z cel už letos dosáhly zhruba 100 miliard USD (2,1 bilionu Kč). Do konce letošního roku by se tato částka mohla zvýšit na 300 miliard USD, protože výběr cel se zrychluje v reakci na obchodní politiku prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to americký ministr financí Scott Bessent. Vláda zavádí cla od Trumpova lednového nástupu do úřadu, meziročně tedy nejsou tyto částky srovnatelné.



Významný nárůst příjmů z nových cel začal až ve druhém čtvrtletí, kdy Trumpova administrativa zavedla téměř plošné desetiprocentní clo na dovoz do USA a zároveň zvýšila cla na ocel, hliník a automobily, dodal Bessent. Dá se tedy podle něj očekávat, že do konce roku by to mohlo být výrazně přes 300 miliard USD.



Mluvčí ministerstva financí uvedl, že očekávaných 300 miliard USD se vztahuje k 31. prosinci 2025, tedy ke konci kalendářního roku, nikoliv ke konci vládního fiskálního roku, který připadána na 30. září 2025.



Dosažení částky 300 miliard USD v letošním roce by znamenalo exponenciální nárůst výběru v následujících měsících. A také výrazné a rozsáhlé zvýšení cel ve srovnání se současnou úrovní.



Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) podle Bessenta odhadl, že příjmy z cel za deset let dosáhnou 2,8 bilionu USD. Podle něj je však tento odhad spíše podhodnocený a skutečné příjmy by mohly být ještě vyšší.



Ministerstvo financí uvedlo, že v květnu hrubé příjmy z cel činily rekordních 22,8 miliardy USD. To je téměř čtyřnásobek loňské částky, kdy Spojené státy na clech vybraly 6,2 miliardy USD. Hrubé příjmy z cel jsou celková částka, kterou stát vybere na clech před odečtením případných vratek, daňových úlev nebo jiných úprav. Za osm měsíců současného fiskálního roku příjmy dosáhly 86,1 miliardy USD, za prvních pět měsíců letošního kalendářního roku pak 63,4 miliardy USD.



Zprávu o vývoji červnových rozpočtových příjmů a výdajů by ministerstvo financí mělo zveřejnit v pátek. Očekává se další výrazný růst výběru cel. Podle denního výpisu účtů ministerstva financí k 30. červnu přesáhl souhrnný výběr cel a spotřebních daní od začátku nynějšího fiskálního roku 122 miliard USD, napsala agentura Reuters. Fiskální rok začíná v říjnu.



Trump stanovil termín 1. srpna pro zavedení vyšších, tzv. recipročních celních sazeb pro všechny obchodní partnery, se kterými Spojené státy neuzavřou obchodní dohodu, která umožní tato cla snížit. Trump také v úterý oznámil, že hodlá zavést 50procentní clo na dovoz mědi, tedy kovu používaného v mnoha odvětvích, od bydlení přes spotřební elektroniku až po auta, rozvodné síť a vojenskou techniku. Dodal také, že plánuje cla na polovodiče a léčiva.