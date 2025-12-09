Rozbřesk: Stojí před eurodolarem nejen Fed, ale znovu i děravý francouzský rozpočet?

Průmysl v říjnu rostl o něco pomaleji, než jsme čekali – meziměsíčně (po sezónním a kalendářním očištění, data v Reuters) poklesl o 0,1 %, zatímco meziročně byl vyšší o 1,1 % (náš odhad +1,7 %). Víceméně se však zatím naplňují naše sázky na lehké zpomalení dynamiky průmyslu ke konci letošního roku, na které ukazovaly i slabší podnikatelské nálady a nepřesvědčivé nové objednávky. I tak pravděpodobně za celý rok 2025 skončí průmysl podle našich odhadů v lehkém plusu (0,5-1 %).
Při pohledu do struktury je jasné, že i nadále se daří lépe zpracovatelskému průmyslu než energetice a těžbě. Uvnitř zpracovatelského průmyslu jsou však velké rozdíly a jednotlivá odvětví jsou o poznání méně synchronizovaná než v období před energetickou krizí. Tahoun posledních let sektor automotive sice z pohledu produkce zůstává stále ve srovnání s rokem 2019 jednoznačným premiantem, poslední měsíce však ukazují na viditelné zpomalování růstu (které může být dáno i relativně vysokým využitím produkčních kapacit). Naopak dobrou náladu si užívají nadále další úspěšné sektory v čele s výrobci kovových konstrukcí nebo elektrických zařízení – obě odvětví současně hlásí relativně solidní dynamiku nových zakázek. Na druhé straně vidíme váhavé výkony energeticky náročných odvětví jako jsou zpracovatelé kovů – jejich produkce sice zdá se označila dno, ale jak ukazuje slabé momentum ve výrobě i v nových zakázkách, „půda pod nohama“ je velmi vratká. To je ostatně trochu i případ velmi cyklického strojírenství.
Při pohledu do budoucna předstihové indikátory pro průmysl (v čele s PMI) ukazují na lehce slábnoucí poptávku po průmyslové produkci, což jenom potvrzují relativně slabé přírůstky nových objednávek ve včerejších číslech. To je konzistentní i s našimi sázkami na slabší výkon českého průmyslu na přelomu roku, daný primárně zpožděným negativním efektem amerických cel a vysokým využitím výrobních kapacit v některých odvětvích. Pro celý příští rok pak díky o něco rychlejším investicím a německé rozpočtové expanzi očekáváme růst českého průmyslu v rozmezí 1-2 %, tedy lehce nad letošním výkonem.
TRHY
Koruna
Koruna od minulého týdne oslabila o téměř 20 haléřů a blíží se hranici 24,30 EUR/CZK. Na růžích přitom nemusí mít koruna ustláno ani v příštích dnech. Zasedat budou totiž krátce po sobě ČNB, ECB a Fed. Zatímco od tuzemské centrální banky žádnou vzpruhu pro korunu nečekáme (očekávána stabilita sazeb), kombinace jestřábího cutu ze strany Fedu a hrozby v podobě lehce jestřábí ECB (zejména po komentářích I. Schnabel) může korunu udržet v defenzivě.
Eurodolar
Dopad jestřábí rétoriky ECB na eurodolaru vyprchal v průběhu včerejší seance, přičemž kromě blížícího se zasedání Fedu se do radarové obrazovky dostalo i další téma a tím jsou opět francouzské veřejné finance. Dnes má ve francouzském Národním shromáždění proběhnout hlasování o rozpočtu na sociální zabezpečení, přičemž tentokrát jsou to středové a pravicové strany, které odmítají tento fiskální balík podpořit (zjevně v obavě před dalším střednědobým zhoršením rozpočtu, neboť se zmrazí zvyšování odchodu do důchodu). Pokud by ovšem zákon neprošel, bude to implikovat další politickou nestabilitu a nedávno ustavená vláda bude opět na hraně.
Dnes odpoledne bude trh monitorovat poslední zajímavá čísla před zítřejším zasedáním Fedu. Půjde o data za otevřené pracovní pozice v září a říjnu. Zejména říjnové statistiky mohou být ovlivněny nedávnou uzavírkou vlády, která nepochybně poškodila trh práce. Ze slabších amerických dat by pak eurodolar mohl těžit.