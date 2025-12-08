Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Útraty domácností ke konci roku ve „slušné“ kondici

Rozbřesk: Útraty domácností ke konci roku ve „slušné“ kondici

08.12.2025 8:54
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Maloobchod vstoupil do čtvrtého kvartálu velmi úspěšně. Reálné tržby v říjnu meziměsíčně vzrostly prudce o 0,4 % a meziroční dynamika tak zůstala na 2,8 % (versus náš odhad na 2,1 %). Po mírně slabším září se tak maloobchod vrací do „vyjetých kolejí“ a potvrzuje naše sázky na pokračující rychlý růst spotřeby domácností.

Maloobchod se vyvíjí (v nepotravinářských oddílech) příznivě prakticky napříč všemi spektry prodejen. Na čele pelotonu jsou opět internetové obchody (+7,3 %) a nově taky prodejny „zážitků“ v oblasti kultury a rekreace (+8 %). Velmi rychle ale rostou například také tržby prodejen s oděvy a textilem (+5,9 %). V sestupné kategorii naopak zůstávají kamenné prodejny s elektronikou, které v posledních letech zažívají trvalejší strukturální útlum. A v lehkém útlumu také zůstávají prodejny potravin, jejichž reálné tržby v posledním roce víceméně stagnují zhruba 10 % pod úrovněmi roku 2019.

Pokračující růst reálných mezd by měl i v předvánočních měsících přát spotřebě domácností a meziroční dynamika se podle nás udrží v blízkosti 3 % s pravděpodobným zrychlením reálných tržeb v internetových obchodech. V příštím roce bude dynamika maloobchodu i spotřeby lehce slábnout s tím, jak uvidíme pozvolné zpomalování mzdové dynamiky. Za celý rok 2026 odhadujeme růst reálných útrat domácností lehce nad 2,5 %, což je o něco méně než letos (+3 %) a než předpokládá prognóza centrální banky (+3,1 %).

Říjnová čísla nás však překvapila lehce pozitivně, a naopak zvyšují šance na pozitivní revizi letošní spotřeby domácností i celkového HDP (z aktuálně očekávaných +2,5 %). Uvidíme, zda podobný pozitivní obrázek směrem ke konci roku doplní i dnešní říjnový výsledek průmyslu a nezaměstnanosti.

TRHY

Koruna

O něco slabší listopadová inflace ve čtvrtek českou korunu dostala do lehké defenzivy (24,20 EUR/CZK), ve které zůstala i během pátečního obchodování. Nijak zásadně pak obchodování neovlivnil relativně pozitivní výsledek říjnového maloobchodu (viz úvodník) a od dnešního průmyslu také nečekáme výraznější impuls. Důležitější pravděpodobně budou detaily spotřebitelské inflace (později v průběhu týdne) a reakce globálních trhů na prosincové zasedání Fedu.

Eurodolar

Výnosy německých dluhopisů a eurodolar se posunuly dnes ráno vzhůru v reakci na komentář vlivné německé členky bankovní rady ECB Isabel Schnabelové, která uvedla, že je celkem v pohodě s tím, že trh sází na to, že příštím krokem centrální banky bude zvýšení sazeb. Dodejme, že je pravdou, že trh opravdu vidí vyšší sazby ECB, avšak až za dva roky. Na rok 2026 není ve výnosové křivce prakticky nic.

Jinak eurodolarový trh vstupuje do dvou posledních zajímavých týdnů v roce, přičemž ten co právě začíná, bude vyšperkován zasedáním Fedu. Karty jsou přitom rozdány tak, že trh z 92 % počítá s tím, že Fed sníží sazby o dalších 25 bazických bodů. Do středečního večera, kdy Fed rozhodne, přitom nelze očekávat, že se na trhu dělo něco dramatického s tím, že dolar bude zřejmě zůstávat pod lehkým tlakem, který bude vyplývat z toho, že redukce sazeb (o 25bps) by se v dolarové výnosové křivce měla promítnout ze 100 %.


Váš názor
