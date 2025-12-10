Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Po šesti letech německé stagnace přijde v roce 2026 opatrné cyklické oživení

10.12.2025 8:55
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Léčení nemocného muže Evropy Německa připomíná čekání na Godota. Za celý letošní rok bude pro německou ekonomiku úspěchem černá nula, a co hůř, za posledních šest let nevyrostla dohromady ani o jedno procento (!). A pokud Vás ani toto nepřesvědčí o hlubokých problémech německé ekonomiky, nabízím ještě jedno číslo: průmyslová výroba je oproti svému vrcholu v roce 2017, kdy propukla aféra Dieselgate, nižší o téměř 20 procent.

O příčinách německé stagnace bylo napsáno už mnoho – od drahých energií, přes přebujelou byrokracii až po ztrátu konkurenceschopnosti. Nyní se do popředí dostává především „čínský šok“, který německou ekonomiku drží v kleštích hned ze dvou stran. Na jedné straně již třetím rokem prudce klesají německé vývozy zboží do Číny, a to včetně kapitálového zboží, jehož bilance se poprvé v historii překlopila z pohledu našich západních sousedů do deficitu. To vše ukazuje na ztrátu konkurenceschopnosti německých průmyslových výrobků na čínském trhu, jež se rychle rozšiřuje i mimo ostře sledovaný sektor automotive.

Na druhé straně pak viditelně rostou čínské vývozy zboží do Německa. Jen za listopad to bylo meziročně o více než 15 procent. Z původně klíčového odbytiště německého vývozu se tak Čína stala tvrdým konkurentem, který má ambici uspět nejen na domácím trhu, ale také v zahraničí. A nutno dodat, že se jí to zatím velmi dobře daří, mimo jiné i díky neschopnosti EU zaujmout vůči čínským neférovým praktikám tvrdší postup. Paradoxní přitom je, že benevolentní přístup vůči Číně obhajují zejména velké německé podniky v čele s automobilkami…

Jednou z reakcí nové německé vlády na útlum ekonomiky jsou vyšší veřejné výdaje. Již v příštím roce se tak rozpočtový deficit vyšplhá až na čtyři procenta HDP, což povede k cyklickému oživení ekonomiky – odhadujeme růst HDP o 0,8 procenta. Německá ekonomika nové růstové impulsy akutně potřebuje, její potenciální růst je pouze na úrovni 0,5 procenta (vs. 2,3 % v Česku).

S otazníkem nicméně zůstává rychlost, s jakou dokáže vláda realizovat své rozpočtové plány, a zejména jejich efektivita (podíl spotřeby vs. investic). I proto jsme ohledně dlouhodobých vyhlídek Německa prozatím opatrní. Nadále zároveň platí, že pro českou ekonomiku je vývoj u našeho největšího obchodního partnera spíše negativním rizikem pro rok 2026.

nem

TRHY

Koruna

Koruna se obchoduje poblíž úrovně 24,25 EUR/CZK, kde vyčkává na nové impulsy. Dnešní finální výsledek listopadové inflace by tradičně neměl překvapit – očekáváme potvrzení meziročního poklesu na 2,1 %. Zajímavý však bude pohled do detailu, resp. do jaké míry to byly pouze potraviny a do jaké i mírný pokles jádrové inflace, který přinesl tak razantní desinflaci. Z pohledu koruny ale bude důležitější večerní zasedání Fedu, od kterého očekáváme jestřábí cut. Ten by nemusel být koruně po chuti, zvláště pokud by se vzchopil i americký dolar.

Eurodolar

Dolar včera mírně zpevnil v reakci na nárůst nově otevřených pozic v USA, ale zisky byly téměř zanedbatelné, neboť euro podpořilo schválení zákona o sociálním zabezpečení ve francouzském parlamentu, který udrží alespoň na nějaký čas politickou stabilitu v zemi, byť zhorší střednědobé hospodaření státu.

Dnes bude veškerá pozornost upřena na zasedání Fedu. Zde kromě snížení o 25 bazických bodů půjde o to, jaký bude chtít centrální banka vyslat vzkaz do budoucna, neboť s redukcí sazeb už trh počítá. V této souvislosti může být pro trh důležité, kolik pro snížení sazeb hlasovalo členů FOMC a jak vyznívá nová prognóza z pohledu očekávaného vývoje úrokových sazeb. A zde se obáváme hned dvou jestřábích signálů: 1. disent vůči snížení sazeb může být minimálně tak silný, jako minule; 2. v prognóze může zůstat již jen jedna redukce sazeb na příští rok. Obojí pak může zahrát do not dolaru.



    Je to jednoduché
    10.12.2025 10:45

    Když se prohrává zápas, má trenér udělat změnu. Tady zatím změna žádná, takže se prohrává dál. Green deal je velkolepá myšlenka, ale má vedlejší efekty, na které se na začátku nemyslelo, a nemyslí se na ně ani teď, když už se ví. A úplně největší problém je plán zvládnout green deal v časovém limitu s countdownem.
    Orangutan
