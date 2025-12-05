Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví

Průměrná mzda rostla ve třetím kvartále meziročně o 7,1 % a lehce zvonila tempo růstu ze 7,8 % (ve třetím kvartále). My jsme předpokládali lehce vyšší růst mezd (o 7,5 %), zatímco Česká národní banka v poslední prognóze kosmeticky nižší (7,0 %). Nejedná se tak o zásadní překvapení a my nadále předpokládáme, že zvýšená mzdová dynamika bude v Česku odeznívat jen velmi pozvolna – v tomto roce by měla mzda za celý rok v průměru růst o 7 % a v příštím o 5-6 %. K dlouhodobým průměrným tempům (4-5 %) se přiblíží pravděpodobně až v letech 2027-2028.
Z pohledu struktury růstu mezd vidíme, že tempo zvolnilo lehce u většiny sektorů s výjimkou vybraných služeb – ICT, finance, veřejná správa. Výraznější zpomalení dynamiky mezd však vidíme ve zpracovatelském průmyslu, kde dynamika mezd zpomalila ze 7,4 na 5,9 %. Nejen pro centrální banku může být zajímavou zprávou, že v mzdové dynamice vidíme zaostávat zejména nejcykličtější části exportně orientovaného průmyslu včetně strojírenství. Tomu v zásadě odpovídají i slabší výkony průmyslu oproti jiným částem ekonomiky v čele se službami a stavebnictvím.
Z pohledu centrální banky vidíme dnešní čísla jako neutrální. ČNB potřebuje dlouhodobě vidět nižší dynamiku mezd odpovídající dlouhodobým trendům v produktivitě. To v zásadě znamená mzdy alespoň pod 5 %. Jinak pravděpodobně těžko zkrotí zvýšenou inflaci ve službách, do kterých se přelévá poptávka domácností. S pozvolným odezníváním zvýšených mezd bude v našem základním scénáři jen pozvolna odeznívat rychlý růst spotřeby domácností a vyšší inflace ve službách. I proto nadále pro nejbližší zasedání sázíme na stabilitu sazeb, a to nehledě na o něco příznivější inflační čísla za listopad.
TRHY
Koruna
O něco pomalejší růst mezd, ale zejména pak nižší listopadová inflace se koruně příliš nezamlouvaly. Měnový pár tak vyskočil k 24,20 EUR/CZK. Česká inflace podle předběžného odhadu zpomalila v listopadu na 2,1 % (z 2,5 %) a zůstala tak jak pod očekáváním trhu (2,5 %), tak i pod naším odhadem (2,3 %).Překvapení šlo opět na vrub potravin, které jsou v posledních dvou letech o poznání rozkolísanější a hůře předvídatelné.
Z pohledu centrální banky je však ve struktuře zdaleka nejdůležitější inflace služeb. Ta trochu zvolnila své momentum (ze 5,2 na 4,6 %) - to je však stále relativně hodně. ČNB sice nebude chtít tlačit inflaci v segmentu služeb až k 2% cíli, bude však pravděpodobně nespokojena s jakoukoliv hodnotou nad 4 %. A vzhledem k přetrvávající zvýšené dynamice mezd bude podle nás složité vidět v dohledné době tak rychlé zvolnění inflace služeb. I proto podle nás včerejší slabší inflační čísla nejsou nijak výrazným holubičím signálem pro ČNB.
Eurodolar
Propad nový žádostí o podporu v USA včera na krátko pomohl dolaru, ovšem jen do té doby, než si trh uvědomil, že data kolidují s termínem svátku Díkuvzdání, a tudíž jím byla pozitivně ovlivněna. Eurodolar tedy parkuje pod hranicí 1,17 a stále vyčkává na důležitější data. Taková by mohla přijít dnes odpoledne v podobě amerických spotřebitelských výdajů (a deflátoru PCE). Půjde o čísla, jež mohou zpřesnit odhad pro růst amerického HDP za třetí kvartál, který zůstává stále na velmi vysokých úrovních (náš nowcast - Stopař stále indikuje růst nad 4 %).