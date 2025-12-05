Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví

Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví

05.12.2025 9:10
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Průměrná mzda rostla ve třetím kvartále meziročně o 7,1 % a lehce zvonila tempo růstu ze 7,8 % (ve třetím kvartále). My jsme předpokládali lehce vyšší růst mezd (o 7,5 %), zatímco Česká národní banka v poslední prognóze kosmeticky nižší (7,0 %). Nejedná se tak o zásadní překvapení a my nadále předpokládáme, že zvýšená mzdová dynamika bude v Česku odeznívat jen velmi pozvolna – v tomto roce by měla mzda za celý rok v průměru růst o 7 % a v příštím o 5-6 %. K dlouhodobým průměrným tempům (4-5 %) se přiblíží pravděpodobně až v letech 2027-2028.

Z pohledu struktury růstu mezd vidíme, že tempo zvolnilo lehce u většiny sektorů s výjimkou vybraných služeb – ICT, finance, veřejná správa. Výraznější zpomalení dynamiky mezd však vidíme ve zpracovatelském průmyslu, kde dynamika mezd zpomalila ze 7,4 na 5,9 %. Nejen pro centrální banku může být zajímavou zprávou, že v mzdové dynamice vidíme zaostávat zejména nejcykličtější části exportně orientovaného průmyslu včetně strojírenství. Tomu v zásadě odpovídají i slabší výkony průmyslu oproti jiným částem ekonomiky v čele se službami a stavebnictvím.

Z pohledu centrální banky vidíme dnešní čísla jako neutrální. ČNB potřebuje dlouhodobě vidět nižší dynamiku mezd odpovídající dlouhodobým trendům v produktivitě. To v zásadě znamená mzdy alespoň pod 5 %. Jinak pravděpodobně těžko zkrotí zvýšenou inflaci ve službách, do kterých se přelévá poptávka domácností. S pozvolným odezníváním zvýšených mezd bude v našem základním scénáři jen pozvolna odeznívat rychlý růst spotřeby domácností a vyšší inflace ve službách. I proto nadále pro nejbližší zasedání sázíme na stabilitu sazeb, a to nehledě na o něco příznivější inflační čísla za listopad.

TRHY

Koruna

O něco pomalejší růst mezd, ale zejména pak nižší listopadová inflace se koruně příliš nezamlouvaly. Měnový pár tak vyskočil k 24,20 EUR/CZK. Česká inflace podle předběžného odhadu zpomalila v listopadu na 2,1 % (z 2,5 %) a zůstala tak jak pod očekáváním trhu (2,5 %), tak i pod naším odhadem (2,3 %).Překvapení šlo opět na vrub potravin, které jsou v posledních dvou letech o poznání rozkolísanější a hůře předvídatelné.

Z pohledu centrální banky je však ve struktuře zdaleka nejdůležitější inflace služeb. Ta trochu zvolnila své momentum (ze 5,2 na 4,6 %) - to je však stále relativně hodně. ČNB sice nebude chtít tlačit inflaci v segmentu služeb až k 2% cíli, bude však pravděpodobně nespokojena s jakoukoliv hodnotou nad 4 %. A vzhledem k přetrvávající zvýšené dynamice mezd bude podle nás složité vidět v dohledné době tak rychlé zvolnění inflace služeb. I proto podle nás včerejší slabší inflační čísla nejsou nijak výrazným holubičím signálem pro ČNB.

Eurodolar

Propad nový žádostí o podporu v USA včera na krátko pomohl dolaru, ovšem jen do té doby, než si trh uvědomil, že data kolidují s termínem svátku Díkuvzdání, a tudíž jím byla pozitivně ovlivněna. Eurodolar tedy parkuje pod hranicí 1,17 a stále vyčkává na důležitější data. Taková by mohla přijít dnes odpoledne v podobě amerických spotřebitelských výdajů (a deflátoru PCE). Půjde o čísla, jež mohou zpřesnit odhad pro růst amerického HDP za třetí kvartál, který zůstává stále na velmi vysokých úrovních (náš nowcast - Stopař stále indikuje růst nad 4 %).




 

Čtěte více:

Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok
08.08.2025 10:51
Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok
Česká národní banka zlepšila výhled pro letošní veřejné finance i růst...
Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
03.09.2025 9:44
Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí mezir...
Jan Bureš: Rychlý růst mezd napříč ekonomikou nedovolí ČNB dál snižovat sazby
03.09.2025 12:16
Jan Bureš: Rychlý růst mezd napříč ekonomikou nedovolí ČNB dál snižovat sazby
Průměrná mzda viditelně zrychlila a ve druhém kvartále tohoto roku ros...
ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
24.09.2025 16:07
ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
ČNB dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny ...


Váš názor
  • Přidat názor
    To se nám to hoduje......
    05.12.2025 10:08

    Průmysl, který celý tenhle mejdan z velké části živí, sice stagnuje a propouští, ale státní správa bobtná a vesele zvyšuje mzdy. A ty zase zvyšují útraty domácností, takže roste výběr daní - no není to skvělé finanční perpetuum mobile?
    JJa
Aktuální komentáře
05.12.2025
11:14Jan Bureš: Maloobchodní tržby opět nabírají rychlost
11:10Konec týdne na historickém maximu? Akcie v pátek postupují vpřed  
9:57Český maloobchod v říjnu rostl, táhla kosmetika a sport
9:10Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví
9:05Netflix jedná o koupi HBO Max a studií Warner Bros za 5 miliard USD
8:51Exkluzivní jednání Warner Bros. & Netflix, na burzu vstoupila čínská odpověď na Nvidii a Indie posiluje vztahy s Ruskem  
6:03Rosenberg: Na konci příštího roku budou sazby u 2,5 procenta, reálné příjmy jsou v recesi
04.12.2025
22:01Trhy vyhlíží rozhodnutí Fedu  
17:36Jeden „dolarový detail“ a vývoj americké, evropské a čínské ekonomiky v následujících letech
16:47Bloomberg: Meta se chystá výrazně omezit výdaje na virtuální svět metaverse
15:03Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny
14:25CNBC: EU zvyšuje těžbu vzácných kovů díky závodu přímo na hranicích s Ruskem
13:40Novo Nordisk to s Alzheimerem nevzdává. I přes neúspěch studií ukázal semaglutid potenciál
12:16Šéf Anthropicu: Některé firmy to s investicemi do AI přehánějí
10:58Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem dnes od 15:00!
10:39Koruna slábne po inflačním překvapení, zatímco akcie se sunou dál vzhůru  
10:27J&T Global Finance XVI., s.r.o: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
10:07Jan Bureš: Průměrná mzda zvolnila, stále však bude živit rychlý růst spotřeby
9:33Inflace v listopadu zvolnila, meziměsíčně ceny klesly
9:26Karo Leather klesl ve 3. čtvrtletí provozní zisk, mírně vzrostly tržby. Firma se připravuje na Prime Market a zpětný odkup akcií

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Victoria's Secret & Co (10/25 Q3, Bef-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět