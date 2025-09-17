Hledat v komentářích

Detail - články
Japonský vývoz v srpnu opět klesl, export do USA zůstává pod tlakem kvůli clům

Japonský vývoz v srpnu opět klesl, export do USA zůstává pod tlakem kvůli clům

17.09.2025 10:11
Autor: ČTK

Japonský vývoz se v srpnu čtvrtý měsíc za sebou meziročně snížil, protože automobilový průmysl i další exportní odvětví se nadále potýkají s negativními dopady vyšších cel na dovoz do Spojených států. Tempo poklesu exportu nicméně zpomalilo na pouhých 0,1 procenta z červencových 2,6 procenta, protože propad vývozu do USA kompenzoval vyšší export do Evropské unie a do asijských zemí mimo Čínu. Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešních údajů japonské vlády.

Ekonom Saisuke Sakai ze společnosti Mizuho Research uvedl, že japonští výrobci automobilů na zvýšená americká cla většinou reagují snížením exportních cen, aby si udrželi dosavadní objem prodeje ve Spojených státech. "Někteří z nich se však nedokáží s rostoucími náklady vypořádat, takže začínají zvyšovat ceny, aby tyto náklady přesunuli na zákazníky," dodal.

Japonský export do USA se v srpnu meziročně snížil o 13,8 procenta. Utrpěl tak nejvýraznější pokles od února 2021. Vývoz automobilů do USA se snížil o 28,4 procenta a export zařízení na výrobu čipů se propadl dokonce o 38,9 procenta. "Ve spojení s rostoucími nejistotami ohledně vývoje ekonomiky USA se dopady (amerických) cel na japonský export a výrobu zřejmě budou ve zbytku roku stupňovat," uvedl Sakai.

USA a Japonsko koncem července uzavřely obchodní dohodu, která na dovoz téměř veškerého japonského zboží do USA stanovuje clo ve výši 15 procent. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa přitom dříve zvýšila clo na dovoz japonských automobilů na 27,5 procenta a hrozila zavedením cla 25 procent na většinu ostatního japonského zboží. Clo na dovoz automobilů ale navzdory červencové dohodě zůstává výrazně vyšší než v minulosti, kdy činilo 2,5 procenta, upozorňuje Reuters.

 

