Detail - články
Rozbřesk: Odliv z amerických aktiv po nástupu Trumpa zatím nebyl výrazný

Rozbřesk: Odliv z amerických aktiv po nástupu Trumpa zatím nebyl výrazný

17.09.2025 9:02, aktualizováno: 17.9. 10:09
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktualizováno

S nástupem Donalda Trumpa se na trzích řada věcí změnila. Jednou ze zásadních je klesající důvěra v americký FED (respektive jeho nezávislost) a tím pádem i v americké dluhopisy, které méně plní svojí tradiční roli “bezpečného přístavu”. Nově to ve své aktuální kvartální zprávě potvrzuje i Banka pro mezinárodní platby (BIS). Situace pro americká aktiva však možná není tak černá, jak by se na první pohled mohla zdát.

BIS správně poukazuje na to, že americké dluhopisy s nástupem Donalda Trumpa začaly být výrazně méně citlivé na výkyvy v globální averzi k riziku (měřenou v tomto případě indexem VIX). Současně s tím zcela ztratily tradiční silnou vazbu na ostatní “bezpečné přístavy” - jako je zlato nebo ostatní superbezpečné dluhopisy. A ty jsou naopak (například německý bund) výrazně citlivější na výkyvy v globálním vnímání rizika na trzích.

Tyto trendy na trzích v posledním půl roce pozorujeme a nejsou pro nás ničím novým - BIS však na svých datech o finančních tocích ukazuje, že přes tuto změnu tržního chování amerických dluhopisů a dolaru, americká aktiva stále přitahují solidní globální poptávku. Příliv peněz do amerických aktiv zůstává vysoký, a to zejména díky odolnosti zisků amerických korporací a hloubce a celkově těžké nahraditelnosti amerického finančního systému.

To se v případě pokračující eroze důvěry v americký Fed - například skrze talku nového guvernéra na třetí mandát - může ovšem měnit. Data a analýzy BIS však poměrně jasně ukazují na to, že jakákoliv relokace z amerických aktiv bude velmi postupná a relativně pomalá.

1
Zdroj grafu: Banka pro mezinárodní platby, Čtvrtletní zpráva, Září 2025

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna je připevněná k hranici 24,30 EUR/CZK a vyčkává na dnešní rozhodnutí Fedu a reakci dolarových sazeb. Večer půjde do značné míry o to, jak velkou míru uvolnění sazeb americká centrální banka doručí. Celkové nahlodání důvěry v Fed a slabý USD se zatím středoevropským měnám líbí a jsou pro korunu na první pohled pozitivní. Kalendář domácích událostí je prázdný.

Eurodolar

Dolar má evidentně problém s kredibilitou Fedu, kterou nabouralo jmenování čerstvého guvernéra Stephena Mirana do Rady guvernérů. Ten totiž při svém slyšení v senátu uvedl, že Fed by měl mít i třetí mandát a tím by měla být kontrola nad dlouhodobými úrokovými sazbami. Jejich výše a celková úroveň je Trumpově administrativě trnem v oku, a tak vymýšlí způsoby, jak tuto veličinu zkrotit. Institucí, která by se o to mohla postarat, je pochopitelně Fed. K tomu je však třeba ovládnout jeho vedení. Tam ale ještě Trump není, což by se mělo projevit i na večerním zasedání Fedu.

Večerní redukce úrokových sazeb Fedu o 25 bazických bodů se zdá být poměrně jasnou záležitostí, ale z pohledu eurodolaru půjde o to, kolika hlasy bude podpořena. Z holubičí strany se dá totiž očekávat, že tři centrální bankéři (Waller, Bowman a nově jmenovaný Miran) budou hlasovat pro agresivnější redukci ve výši 50 bodů. Za druhé, půjde i o novou prognózu a v ní hlavně o mediánový pohled na vývoj úrokových sazeb. V tomto případě mohou být tržní očekávání zabudovaná do dolarové výnosové křivky na pokles sazeb moc agresivní a v nové prognóze se bude mediánový názor Fedu nacházet výše. To by mohl být další lehce jestřábí (čti podpůrný) signál pro přeprodaný dolar. A konečně půjde i o rétoriku šéfa Fedu Powella, která může být s ohledem na relativně vysokou inflaci (a relativně solidní růst) stále relativně opatrná.

 

