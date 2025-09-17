Cohen: Americké hospodářství stále světovou jedničkou, USA si ale mohou některé věci pokazit

Abby Joseph Cohen z Columbia Business School působila i ve vedení a na CNBC hovořila o tom, že se na americké trhy dívá dlouhodobě pozitivně. Americké hospodářství je totiž podle ní světovou jedničkou, a to s velkým náskokem. Obavy ale podle ní může budit třeba to, že USA již tolik neinvestují do vědeckého výzkumu a technologií, ani do vzdělávání. Čína si naopak u těchto investic vede lépe.
Cohen poukázala rovněž na fakt, že řada doktorandů na amerických univerzitách je „neamerického původu“. Pro USA je ale štěstí, že v zemi po studiu často zůstávají, a to je další důkaz, že Spojené státy „vždy profitovaly z imigrace“. „Pokud tohle pokazíme, nejde o recept na úspěch,“ dodala Cohen. Ke clům pak uvedla, že doposud nebyla plně zavedena a ona doufá, že nakonec půjde jen o jednorázový cenový šok. Takový, který se nepodepíše na dlouhodobější inflaci.
Ekonomka v souvislosti se cly připomněla, že řada firem se předzásobila, a i proto se stále ještě nedá plně odhadnout, jaký budou mít cla dopad na ceny a hospodaření firem. Kvůli využívání nahromaděných zásob totiž ještě může dojít k růstu nákladů a problémům v dodavatelských řetězcích ve chvíli, kdy se zásoby nakoupené bez cel vyčerpají. K tomu Cohen ale dodala, že se možná ukáže, že její obavy spojené se cly byly přehnané a pak „bude mezi prvními, kteří řeknou, že vše je ok.“
„Akcie obecně jsou plně naceněné,“ řekla Cohen k americkému akciovému trhu s tím, že to platí zejména o indexech vážených kapitalizací. Klíčové pro další vývoj je pak to, co je v cenách odraženo a podle expertky se často jedná o ty nejlepší scénáře. Trh by tak mohl být citlivý třeba na to, kdyby se inflace vyvíjela způsobem horším, než se očekává. Tedy kdyby inflační tlaky začaly zase sílit. Trh práce podle ekonomky slábne, na nezaměstnanosti se přitom projevuje i nižší růst pracovní síly. Ve druhé polovině roku pak může produkt „růst spíše tempem kolem 1,5 % než 3 %“.
David Kelly z Asset Management dokonce na Bloombergu hovořil o tom, že americké hospodářství míří ke stagnaci. Pokud ale přijde plánované snižování daní a úlevy, ekonomika by se mohla v prvním čtvrtletí příštího roku znatelně oživit. Inflace se zároveň zvyšuje a celkově jde se současným útlumem ekonomické aktivity o vývoj, který se dá očekávat kvůli vyšším clům. Nicméně ekonom dodal, že situace není tak dramatická, jak by ukazovala poslední čísla týkající se právě inflace a trhu práce. Ten přitom podle experta vypadá tak, že firmy sice nepropouštějí, ale také nechtějí moc přijímat nové zaměstnance. A tato situace je výsledkem celkové vysoké nejistoty ohledně dalšího vývoje v ekonomice a v ekonomické politice.
