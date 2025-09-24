Hledat v komentářích

MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026

24.09.2025 17:19
Autor: Redakce, Patria.cz

MONETA Money Bank, a.s.
(IČ: 25672720)

MONETA oznamuje, že obdržela od ČNB celkový SREP kapitálový požadavek na rok 2026 na úrovni 10 procent, tedy ve stejné výši jako v roce 2025. S účinností od 1. ledna 2026 tak celkový kapitálový požadavek zůstává na úrovni 15,25 procenta. K 30. červnu 2025 vykázala MONETA celkovou kapitálovou přiměřenost na konsolidované úrovni ve výši 18,53 procenta.

Bližší informace jsou dostupné zde nebo na odkazu https://investors.moneta.cz/aktualni-informace.

(komerční sdělení)

 


