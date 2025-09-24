MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026

MONETA Money Bank, a.s.
(IČ: 25672720)
MONETA oznamuje, že obdržela od ČNB celkový SREP kapitálový požadavek na rok 2026 na úrovni 10 procent, tedy ve stejné výši jako v roce 2025. S účinností od 1. ledna 2026 tak celkový kapitálový požadavek zůstává na úrovni 15,25 procenta. K 30. červnu 2025 vykázala MONETA celkovou kapitálovou přiměřenost na konsolidované úrovni ve výši 18,53 procenta.
Bližší informace jsou dostupné zde nebo na odkazu https://investors.moneta.cz/aktualni-informace.
(komerční sdělení)