Poslední celý obchodní týden roku pro akcie otevírají zisky futures a zlato u maxima. Otazníky nad AI a Santa rally

Akciové trhy vstupují do posledního celého, svátky nekráceného obchodního týdne roku 2025. Futures na obou stranách Atlantiku jsou naladěny pozitivně poté, co páteční vývoj na Wall Street přinesl odklon od technologických akcií na oživených obavách z nadhodnocení titulů navázaných na technologii umělé inteligence (AI).
Futures: DAX +0,4 %, CAC +0,3 %, FTSE +0,4 %; DJIA +0,3 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq +0,1 %.
Výsledky společností Broadcom v pátek Wall Street nestačily. Výrobce čipů nedokázal jasně vysvětlit návratnost investic do AI, dodal server. Akcie Broadcomu tak odepsaly 11,43 procenta a uzavřely na 359,93 USD.
Naopak se dařilo akciím konopných společností po zprávě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá uvolnit federální omezení konopí jako nedovolené drogy. Akcie Tilray Brands posílily o 44,13 procenta na 12,15 USD. Provozovatel skleníků pro pěstování konopí Innovative Industrial Properties si připsal 8,98 procenta a uzavřel na 56,79 USD. Burzovně obchodovaný fond Amplify Seymour Cannabis ETF posílil o 54,79 procenta na 34,87 USD. Také akcie kanadské firmy Canopy na burze v Torontu krátce přidaly 52,87 procenta a uzavřely na 2,40 kanadského dolaru. Trump se podle médií chystá úřadům nařídit, aby marihuanu přeřadily do třetí kategorie kontrolovaných látek, informoval ve čtvrtek deník The Washington Post. Tím by se dohled nad touto rostlinou a jejími deriváty snížil na úroveň, která odpovídá běžným lékům proti bolesti na předpis a jiným léčivům.
Pro tento týden je trh napjatý právě v rovině valuací a pohledu na AI sektor a toho, zda nedůvěra otřese typickou Santa rally na sklonku roku. Analytici upozorňují na tlak na akcie či a obecně zhoršující se sentiment vůči společnostem, navázaným na OpenAI.
Tématem další perspektivy se analytici Patria Finance zabývají také ve výhledu pro rok 2026, který pro Vás postupně uvolňujeme na stránkách Patria.cz a jako klienti Patria Finance máte k dispozici ve svých emailových schránkách nebo v obchodní platformě.
V kalendáři pro tento týden neopomeňme ČNB. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek na svém posledním letošním zasedání úrokové sazby nezmění. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Podle nich v ekonomice stále přetrvávají inflační tlaky, které znemožňují snížení sazeb, na druhé straně ale není nyní důvod k jejich zvyšování. Základní úroková sazba je v současnosti 3,5 procenta, na této úrovni je od počátku května.