BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů

Investiční ředitel společnosti Rick Rieder na Bloombergu řekl, že existuje dost dat ukazujících, že v americké ekonomice není dostatečná tvorba pracovních míst. Sazby by tak podle investora měly být u 3 %. Tento pohled podporuje i to, že „naopak není dost dat, která by ukazovala, že inflace zrychluje.“
Za problém Rieder nepovažuje situaci, kdy ve vedení Fedu panuje větší rozdělení názorů a naopak neexistuje silný konsenzus ohledně dalšího vývoje sazeb. I proto, že různí lidé interpretují jinak data, která přichází z ekonomiky. Rieder přitom vidí celkovou situaci tak, že inflace je sice „poněkud vyšší“, ale bude ji tlumit růst produktivity spojený s novými technologiemi.
Nové technologie ale zároveň působí útlum na straně tvorby pracovních míst a ve výsledku by tak podle experta bylo vhodné snižovat sazby. Nižší sazby totiž díky vyšší produktivitě nenapáchají škody na straně inflace, ale pomohou s tvorbou nových pracovních míst. A to i v oblastech, kde stačí nižší vzdělání a méně zkušeností. Celkově si investor myslí, že probíhá další průmyslová revoluce a současný vývoj je naprosto výjimečný. „Důsledky pro pracovní místa a inflaci jsou pak poměrně jasné.“
Expert si myslí, že krátkodobé sazby už nemají na ekonomiku takový vliv jako dříve. Mimo jiné kvůli vysoké váze služeb v celém hospodářství. Citlivost na sazby je také nižší u investic. Na ekonomiku má ale stále velký dopad výše dlouhodobých sazeb, tedy delší konec výnosové křivky. K tomu dodal, že centrální banky nemají k dispozici zdaleka jen sazby. Svůj vliv mohou uplatnit přes změny velikosti rozvahy, ale i přes prohlášení svých zástupců.
O sazbách hovořil na CNBC Mohamed El-Erian. Ten nejdříve odpovídal na dotaz, zda by se měli dluhopisové trhy obávat toho, že by se předsedou Fedu stal Kevin Hassett. El-Erian na to řekl, že pokud se toho někteří investoři obávají, trh jako celek žádné takové obavy nereflektuje. Růst dlouhodobých sazeb přitom podle experta neodráží úvahy o tom, kdo stane v čele centrální banky, ale spíše to, co se děje v Japonsku.
K tomu ekonom připomněl, že každý, kdo je na seznamu možných kandidátů na nového předsedu Fedu, hovoří o nutných reformách americké centrální banky. Celkově by se pak mělo mnohem více hovořit o dlouhodobé strategii a monetární politice místo neustálých spekulací o krátkodobém posunu sazeb. „Zoufale je centrální bance zapotřebí dlouhodobá vize toho, kam americké hospodářství míří. Nyní jí nemá a bez ní bude přetrvávat hluboké názorové rozdělení.“