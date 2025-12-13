Hledat v komentářích

Detail - články
Víkendář: Změní stablecoiny monetární prostředí a fungování centrálních bank?

13.12.2025 9:07
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom David Beckworth poukazuje na několik změn, které mohou mít významný dopad na měnovou politiku a práci centrálních bank. Jde zejména o stablecoiny, práci s bankovními rezervami a „neudržitelnou“ fiskální politiku. Jeho práce si všímá ekonom Scott Sumner, který přidává několik svých poznámek a my přinášíme přehled jejich hlavních myšlenek.

Beckworth se domnívá, že „pokud se stablecoiny stanou dominantní platební technologií, mohlo by to mít značné důsledky pro americkou centrální banku. Stablecoiny kryté dolary by podle ekonoma mohly dokonce nahradit používání fyzické měny. „S tím, jak se digitální dolary vydávané prostřednictvím stablecoinů stanou široce používanými, bude globální poptávka po fyzických amerických dolarech klesat. Tento posun by se mohl pro Fed ukázat jako nákladný. Centrální banka totiž v současnosti emituje měnu a za ni kupuje vládní dluhopisy, která vynáší úrokové příjmy. Pokud by klesala potřeba emise nových peněz, klesaly by i tyto příjmy.

Sumer k tomu dodává, že „může jít o věrohodný argument“, ale v posledních desetiletích už došlo k dramatickému poklesu používání fyzické měny v transakcích. Přesto však celková poptávka po měně od 80. let prudce vzrostla, a to z úrovně něco málo přes 4 % HDP na zhruba 8 % HDP.
Poptávka po měně přitom podle ekonoma negativně souvisí s nominálními úrokovými sazbami. Z tohoto důvodu v obdobích nízkých úrokových sazeb, jako například v letech 2002, 2009–2017 a 2020 velmi rychle rostla, zatímco v obdobích rostoucích úrokových sazeb, jako například v letech 2004–2007, 2018–2019 a 2022–2024, se její růst zpomalil či dokonce došlo k poklesu.

Podle Sumnera se také nezdá, že by dlouhodobý přechod k platebním kartám snižoval poptávku po hotovosti. Alespoň ne po hotovosti jako uchovateli hodnoty. „Argument, že stablecoiny ji nahradí, také do značné míry závisí na tom, zda toto aktivum dokáže nahradit poptávku po hotovosti jako uchovateli hodnoty. Převážná většina měnových zásob se skládá ze stodolarových bankovek, které se velmi pomalu opotřebovávají. A to naznačuje, že se v transakcích coby prostředek směny příliš nepoužívají.“

Sumner si myslí, že „v jistém smyslu je vlastně zvláštní, že hotovost je tak důležitým uchovatelem hodnoty. Má 0% výnos a jsou tu aktiva s vyšším výnosem, včetně bankovních účtů. Nejčastějším argumentem je, že si lidé cení anonymity hotovosti. Ta je užitečná pro nelegální transakce, ale i pro ty legální tam, kde dochází k pokusu o daňové úniky.“ Vyjma případů, kdy by vláda legalizovala praní špinavých peněz, je tak pro ekonoma „těžké si představit, jak by stablecoiny mohly nahradit současnou vysokou poptávku po amerických bankovkách.“

Možná je ale hlavní otázkou to, zda vláda bude schopna zabránit tomu, aby byly k praní špinavých peněz používány stablecoiny. Pokud je odpověď záporná, pak jde podle Sumnera možná o důležitější věc, než je to, jak stablecoiny změní hospodaření centrální banky.

Zdroj: In Pursuit of Hapiness, Scott Sumner, David Beckworth


