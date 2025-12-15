Evropské akcie začínají týden růstem. Vedle AI se v příštích dnech vloží do hry makro

Asijské trhy při vstupu do nového týdne ještě navazovaly na páteční propad akcií v USA. K negativnímu vývoji přitom přispěla data z Číny, která ukázala slabší růst průmyslu i maloobchodních tržeb v listopadu. Následný start obchodování v Evropě je přesto už pozitivní a trhy mají tendenci se zvedat.
Mezi klíčovými indexy se nejvíc daří pařížskému CAC 40 nebo milánskému FTSE MIB s růstem kolem jednoho procenta. S růstem o 0,8 procenta trochu zaostává londýnský FTSE100, zatímco amsterodamský AEX je v plusu o 0,7 procenta. Frankfurtský DAX je dopoledne pouze +0,3 %. V zámoří to podle futures zatím vypadá na zelený začátek týdne s růstem do půl procenta.
Jako hlavní téma se na trhy neustále vrací AI, ale novinkou směrem ke konci roku je to, že i v negativním smyslu. Aktuálně je zdrojem obav a možnost útlumu výstavby datacenter. Trh citlivě reaguje na náznaky budoucí profitability tohoto byznysu, což bylo vidět už spolu s informacemi v rámci reportování právě Oraclu či Broadcomu.
Během týdne se ale přidá také množství zpráv z ekonomiky. Budou to důležitá data z USA, rozhodnutí o sazbách BoJ či ECB a mohou se přidat i čísla z Evropy.
Dluhopisové výnosy dnes mírně klesají na obou stranách Atlantiku. Eurodolar víceméně drží pozice u 1,1740, zlato se opět vydává nahoru na 4345 USD. Koruna vůči hlavním měnám mírně slábne a k euru se obchoduje na 24,30.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2925
|0.1206
|24.3053
|24.2625
|CZK/USD
|20.6790
|0.0387
|20.7150
|20.6685
|HUF/EUR
|385.2613
|0.1657
|386.1467
|384.4953
|PLN/EUR
|4.2187
|-0.1126
|4.2262
|4.2176
|CNY/EUR
|8.2763
|-0.0400
|8.2842
|8.2662
|JPY/EUR
|182.1390
|-0.3938
|183.0298
|181.8397
|JPY/USD
|155.0570
|-0.5184
|155.9850
|154.9550
|GBP/EUR
|0.8778
|-0.0211
|0.8788
|0.8770
|CHF/EUR
|0.9346
|0.1018
|0.9360
|0.9338
|NOK/EUR
|11.9119
|0.0765
|11.9113
|11.8644
|SEK/EUR
|10.9227
|0.3445
|10.9236
|10.8592
| USD/EUR
|1.1746
|0.0468
|1.1746
|1.1726
|AUD/USD
|1.5049
|0.0148
|1.5061
|1.5025
|CAD/USD
|1.3772
|-0.0011
|1.3773
|1.3758