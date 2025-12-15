Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Evropské akcie začínají týden růstem. Vedle AI se v příštích dnech vloží do hry makro

Evropské akcie začínají týden růstem. Vedle AI se v příštích dnech vloží do hry makro

15.12.2025 11:28
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Asijské trhy při vstupu do nového týdne ještě navazovaly na páteční propad akcií v USA. K negativnímu vývoji přitom přispěla data z Číny, která ukázala slabší růst průmyslu i maloobchodních tržeb v listopadu. Následný start obchodování v Evropě je přesto už pozitivní a trhy mají tendenci se zvedat.

Mezi klíčovými indexy se nejvíc daří pařížskému CAC 40 nebo milánskému FTSE MIB s růstem kolem jednoho procenta. S růstem o 0,8 procenta trochu zaostává londýnský FTSE100, zatímco amsterodamský AEX je v plusu o 0,7 procenta. Frankfurtský DAX je dopoledne pouze +0,3 %. V zámoří to podle futures zatím vypadá na zelený začátek týdne s růstem do půl procenta.

Jako hlavní téma se na trhy neustále vrací AI, ale novinkou směrem ke konci roku je to, že i v negativním smyslu. Aktuálně je zdrojem obav Oracle a možnost útlumu výstavby datacenter. Trh citlivě reaguje na náznaky budoucí profitability tohoto byznysu, což bylo vidět už spolu s informacemi v rámci reportování právě Oraclu či Broadcomu.

Během týdne se ale přidá také množství zpráv z ekonomiky. Budou to důležitá data z USA, rozhodnutí o sazbách BoJ či ECB a mohou se přidat i čísla z Evropy.

Dluhopisové výnosy dnes mírně klesají na obou stranách Atlantiku. Eurodolar víceméně drží pozice u 1,1740, zlato se opět vydává nahoru na 4345 USD. Koruna vůči hlavním měnám mírně slábne a k euru se obchoduje na 24,30.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2925 0.1206 24.3053 24.2625
CZK/USD 20.6790 0.0387 20.7150 20.6685
HUF/EUR 385.2613 0.1657 386.1467 384.4953
PLN/EUR 4.2187 -0.1126 4.2262 4.2176
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2763 -0.0400 8.2842 8.2662
JPY/EUR 182.1390 -0.3938 183.0298 181.8397
JPY/USD 155.0570 -0.5184 155.9850 154.9550
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8778 -0.0211 0.8788 0.8770
CHF/EUR 0.9346 0.1018 0.9360 0.9338
NOK/EUR 11.9119 0.0765 11.9113 11.8644
SEK/EUR 10.9227 0.3445 10.9236 10.8592
USD/EUR 1.1746 0.0468 1.1746 1.1726
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5049 0.0148 1.5061 1.5025
CAD/USD 1.3772 -0.0011 1.3773 1.3758
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby
12.12.2025 6:10
Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům
15.12.2025 6:01
Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
12.12.2025 16:04
Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
Apple se po slabém začátku roku stal překvapivým vítězem mezi technolo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
14:25JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“
11:45Stříbro letos překonává i zlato. Příští rok může jeho jízda podle analytiků pokračovat
11:28Evropské akcie začínají týden růstem. Vedle AI se v příštích dnech vloží do hry makro  
10:00Revolucionář v robotických vysavačích iRobot vyhlásil bankrot
8:56Poslední celý obchodní týden roku pro akcie otevírají zisky futures a zlato u maxima. Otazníky nad AI a Santa rally  
8:47Rozbřesk: Nová vláda přebírá ekonomiku s nízkou inflací. Energie ji v lednu mohou stlačit ještě níže
6:01Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
14.12.2025
13:21BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
9:33Víkendář: Místo centrální banky podřízené vládě je lepší to, co udělal Clinton v 90. letech
13.12.2025
14:29Trumpova politika a její skutečné plody
9:07Víkendář: Změní stablecoiny monetární prostředí a fungování centrálních bank?
12.12.2025
22:00Wall Street se propadla nejvíce za tři týdny; stačilo pár komentářů k AI  
17:36Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
16:04Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
14:04Českou ekonomiku zatím táhne spotřeba a investice, ale zpomalení je na obzoru
12:37Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
0:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
3:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
3:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět