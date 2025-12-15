Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce

Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce

15.12.2025 17:23
Autor: Jiří Soustružník

Dnes se podíváme na některá očekávání týkající se vývoje v americké ekonomice a ziskovosti obchodovaných společností v příštím roce. Pohled trochu pod agregátní povrch přitom také ukazuje, že navzdory dřívějším očekáváním by podle těch současných nemělo v roce 2026 docházet k nějaké ziskové konvergenci mezi Mag7 a zbytkem trhu.

V následujícím grafu od Goldman Sachs vidíme očekávaný vývoj zisků v následujícím roce pro vybrané trhy. Přesněji řečeno, jsou tu očekávání podle pomyslného konsenzu a ty od GS. Rozdíly jsou u amerického a evropského trhu hodně velké – GS je mnohem umírněnější než konsenzus. Ten přitom čeká mimořádné zvýšení ziskovosti, a to v podstatě po celém světě.

1
Zdroj: X

Docela se hovořilo o možnosti, že velké technologické společnosti už předají ziskovou štafetu z velké části zbytku trhu. U technologií se měl podle této teze růst ziskovosti snižovat a u netechnologií naopak. Když se nad tím zamyslíme, neměl by to být jen cyklický jev, ale i strukturální. V tom smyslu, že pokud má AI skutečně přinést očekávané „revoluční“ plody, nemohou být omezené jen na vyloženě IT stromy. Jenže jak ukazuje druhý graf od JPMorgan, nyní se už se zase žádné uzavření růstové mezery v příštím roce nečeká:
2
Zdroj: X

Třetí graf porovnává predikce GS a konsenzu týkající se vývoje v celém americkém hospodářství. V roce 2026 jsou obě čísla podobná, u 2 %. Tedy u toho, co bývá často zmiňováno jako potenciál amerického hospodářství. Pokud by u 2 % skutečně byl a růst by se pohyboval na podobných úrovních, nemělo by to v principu přinášet dodatečné inflační tlaky. Pokud by ale při cca 2 % tempu růstu celé ekonomiky tyto tlaky pokračovaly, či dokonce zesilovaly, je otázka, kde vlastně potenciál je.

3
Zdroj: X

V roce 2027 se GS a konsenzus ve svých předpovědím celkem hodně rozjíždí. V prvním případě vidíme očekávané 2,5% tempo růstu, v druhém stále úroveň 2 %. Pokud by GS zároveň počítal s tím, že v roce 2027 se už začne výrazně zvyšovat potenciál, nemusí 2,5% skutečný růst vyvolávat inflační tlaky. A být tudíž nerovnovážným faktorem. Jinak bychom se bavili o tom, že růst 0,5 procentního bodu nad potenciálem (stále na 2 %) je v současné době dalším inflačním rizikem. Co by to udělalo s monetární politikou? Dříve by byla odpověď jasnější, nyní kvůli politickým tlakům na Fed méně.

 

Čtěte více:

Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
21.11.2025 12:30
Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
Goldman Sachs nabízí přehled toho, co se děje na americkém akciovém tr...
Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI
09.12.2025 14:30
Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI
Institucionální investoři podle průzkumu Goldman Sachs zvolňují optimi...
Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
12.12.2025 16:04
Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
Apple se po slabém začátku roku stal překvapivým vítězem mezi technolo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
14:25JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“
11:45Stříbro letos překonává i zlato. Příští rok může jeho jízda podle analytiků pokračovat
11:28Evropské akcie začínají týden růstem. Vedle AI se v příštích dnech vloží do hry makro  
10:00Revolucionář v robotických vysavačích iRobot vyhlásil bankrot
8:56Poslední celý obchodní týden roku pro akcie otevírají zisky futures a zlato u maxima. Otazníky nad AI a Santa rally  
8:47Rozbřesk: Nová vláda přebírá ekonomiku s nízkou inflací. Energie ji v lednu mohou stlačit ještě níže
6:01Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
14.12.2025
13:21BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
9:33Víkendář: Místo centrální banky podřízené vládě je lepší to, co udělal Clinton v 90. letech
13.12.2025
14:29Trumpova politika a její skutečné plody
9:07Víkendář: Změní stablecoiny monetární prostředí a fungování centrálních bank?
12.12.2025
22:00Wall Street se propadla nejvíce za tři týdny; stačilo pár komentářů k AI  
17:36Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
16:04Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
14:04Českou ekonomiku zatím táhne spotřeba a investice, ale zpomalení je na obzoru
12:37Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
0:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
3:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
3:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět