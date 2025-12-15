JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“

Brian Dunne z měnové divize na youtubovém kanálu této banky hovořil o tom, že podle něj má americký dolar v první polovině příštího roku prostor pro oslabení. Celkově se podle něj na měnových trzích přestal tolik projevovat vliv sazeb, větší váhu má fiskální udržitelnost. A to nejen v USA, ale napříč celou světovou ekonomikou.
Dunne připomněl, že zlato, ale i kryptoměny začaly připisovat zisky po tzv. Dni osvobození. Tento výraz začal používat Donald Trump pro den, kdy ohlásil řadu nových cel. Podle experta byl vývoj na zlatě a kryptoměnách odrazem zhoršeného dluhového výhledu a ještě více to bylo patrné ve chvíli, kdy začaly růst obavy spojené s vládními rozpočtovými deficity a dluhy ve Velké Británii, Francii a následně i Japonsku. Tedy v zemi, kde proběhly volby a jejich výsledek zvýšil pravděpodobnost uvolněné fiskální politiky v následujících letech.
Podle experta tudíž proběhl určitý posun od tradičních fiat měn k alternativám ve formě zlata či kryptoměn. Na kurz dolaru pak bude nyní působit jednak to, že se opět obnovil tok statistických dat, sledován přitom bude zejména vývoj na trhu práce. Výrazně by se do kurzu americké měny mohlo promítat to, že se blíží výměna předsedy americké centrální banky, která může znatelně ovlivnit jeho monetární politiku. Nyní jsou přitom trhy nastaveny na další snižování sazeb, důležitá bude ale i komunikace a to, jak bude Jay Powell komentovat vývoj v ekonomice u inflace a trhu práce.
Dunne odhaduje, že v prosinci dojde ke snížení sazeb a v lednu je „menší než 50% pravděpodobnost dalšího poklesu“. Tento vývoj sazeb je přitom už odražen v kurzu americké měny, co by s ní mohlo ještě zahýbat, jsou zmíněné komentáře od vedení americké centrální banky. K dalšímu vývoji na dolaru pak expert řekl, že „ne všechny dolary jsou si rovny“. Narážel tím na očekávání rozdílného vývoje v kurzu k různým měnám. Například u čínského renminbi čeká postupné posilování k americké měně. To samé by mělo platit o některých měnách rozvíjejících se zemí.
Celkově expert očekává slábnoucí dolar, i když „fundamentální modely ukazují hodně smíšené signály ohledně toho, jak silná by tato depreciace mohla být.“ K tomu připomněl, že měnové trhy fungují na relativní bázi. To nyní ve vztahu k dolaru znamená, že americká aktiva „nejsou ve srovnání s jinými tak mimořádná“. Nebo jinými slovy řečeno, dolar není tak zajímavý jako dříve. Během posledních patnácti let přitom investoři z celého světa výrazně nadvážili dolar a americká aktiva, nyní k tomu podle experta už neexistují tak přesvědčivé důvody.
O dolaru hovořil Kamakshya Trivedi z . Ten si myslí, že vývoj v americké ekonomice povede ke slabšímu dolaru. I on hovořil o „menší výjimečnosti“ Spojených států, která znamená, že dolar už si nezaslouží „výjimečné valuace“. Fed bude také dál snižovat sazby, další vyspělé trhy ale monetární politiky tak moc uvolňovat nebudou. I tento měnový expert hovořil o soustavném posilování čínské měny, které bude dáno i tím, že je „velmi podhodnocená“.